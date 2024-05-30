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Ніхто не дочекається майдану у Грузії: Кобахідзе зробив гучну заяву і цинічно згадав про Україну

Ніхто не дочекається майдану у Грузії: Кобахідзе зробив гучну заяву і цинічно згадав про Україну

Київ • УНН

 • 23961 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе у бесіді з журналістами заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії і цинічно згадав про "результати" протестів для України, передає УНН із посиланням на Грузія. Online.

Деталі

За словами прем'єра Грузії, до 2013 року Україна була державою із територіальною цілісністю, але сьогодні країна розвалилася, і ніхто не несе за це відповідальності.

"Я хочу всім сказати, що ніхто не дочекається майдану у Грузії. Хочу нагадати, якими були результати майдану для України. Тоді владу України реально призначили ззовні, спочатку один раз, потім другий, і в результаті той, хто призначав владу ззовні, не взяв на себе відповідальність за події, що розгорнулися в Україні надалі. До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою 200 мільярдів доларів, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність? Відповідальності за це ніхто не несе. Відповідно, найбільше ми маємо оберігати незалежність країни, бо ніхто інший не візьме на себе відповідальність за захист інтересів Грузії. Найкраще нам це показав приклад України, тому ми маємо дбайливо ставитись до незалежності нашої країни, держави", - заявив Кобахідзе.

"ЄС розглядає всі варіанти реакції": у Євросоюзі відреагували на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів" 28.05.24, 19:14 • 27780 переглядiв

Доповнення

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про "іноагентів", який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроєкту у його первісному вигляді.

Практично вся опозиція на знак протесту залишила засідання і не брала участі у голосуванні. 

Довідково

Згідно з Конституцією Грузії, президент може на вимогу парламенту, уряду або щонайменше 200 тисяч виборців призначити референдум із питань, визначених Конституцією і законом, протягом 30 днів після надходження вимоги про його проведення.

Нагадаємо

В ЄС попередили, що ухвалення закону про "іноагентів" передбачає відступ від трьох із дев'яти євроінтеграційних рекомендацій для Тбілісі. У Євросоюзі закликали Грузію повернутися на шлях до ЄС і відмовитись від підтримки цього документу. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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