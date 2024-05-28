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"ЄС розглядає всі варіанти реакції": у Євросоюзі відреагували на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів"

"ЄС розглядає всі варіанти реакції": у Євросоюзі відреагували на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 27780 перегляди

Єврокомісія повторила позицію ЄС, згідно з якою ухвалений у Грузії закон "суперечить основним принципам і цінностям Євросоюзу".

У Євросоюзі розчаровані діями грузинського парламенту, який здолав вето президентки на закон про "іноагентів". Про це йдеться в заяві Єврокомісії, передає УНН.

Деталі 

Європейський Союз глибоко шкодує, що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про прозорість іноземного впливу та знехтувати детальними юридичними аргументами Венеціанської комісії, які ведуть до чіткої рекомендації скасувати цей закон

- йдеться в заяві Європейської комісії.

В ЄС підкреслюють, що Захід неодноразово вказував, що цей закон суперечить основним принципам і цінностям ЄС.

Тож його ухвалення передбачає відступ від трьох із дев'яти євроінтеграційних рекомендацій для Тбілісі. У Євросоюзі закликали Грузію повернутися на шлях до ЄС і відмовитись від підтримки цього документу. 

ЄС та його країни-члени розглядають усі варіанти реакції на ці події. Ми продовжуємо підтримувати грузинський народ і визнаємо вибір переважної більшості з них за європейське майбутнє своєї країни

- наголосили в Єврокомісії.

Нагадаємо

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про "іноагентів", який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроєкту у його первісному вигляді.

Практично вся опозиція на знак протесту залишила засідання і не брала участі у голосуванні. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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