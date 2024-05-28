Парламент Грузії подолав вето президента на закон про іноагентів

ukenru
09:57 • 4606 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 23915 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 51726 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67414 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111255 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135398 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138474 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239502 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171133 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190206 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39802 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 15407 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45261 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22086 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 26544 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360441 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376018 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291510 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59676 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76321 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87760 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170439 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173006 перегляди
Актуальне
Парламент Грузії подолав вето президента на закон про іноагентів

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про іноагентів

Київ • УНН

 • 24776 перегляди

Парламент Грузії подолав вето президента і прийняв суперечливий закон про "іноземних агентів", який, за словами критиків, є інспірованим росією і може стати на заваді європейським прагненням країни.

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про "іноагентів, який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроекту у його первісному вигляді. Четверо висловилися проти, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Практично вся опозиція на знак протесту залишила засідання і не брала участі у голосуванні. Опоненти влади приєдналися до мітингу на проспекті Руставелі.

Парламент Грузії ухвалив закон про іноземних агентів у третьому читанні 14 травня. Незабаром президент наклала на нього вето.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала закон "за своєю суттю і духом російським", що суперечить конституції і "всім європейським стандартам", а також перешкодою на європейському шляху Грузії. У своїх мотиваційних зауваженнях вони пропонували, щоб закон діяв лише один день, а потім був скасований.

Біля парламенту Грузії акція протесту на тлі намірів депутатів подолати вето на закон про "іноагентів"28.05.24, 12:23 • 20115 переглядiв

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі назвав цю пропозицію "глумом". Прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі "закрила весь простір для здорової дискусії" з їхньої ініціативи.

У "Грузинській мрії" розраховували, що у рамках процедури вето у своїх зауваженнях президент відобразить побажання міжнародних партнерів. Зурабішвілі вказала, що закон порушує одразу чотири статті конституції і змінити його просто неможливо.

Після подолання вето закон знову направлять на підпис президенту. Якщо Зурабішвілі знову його не підпише, його підпише та опублікує речник парламенту Шалва Папуашвілі. Після публікації закон набуде чинності.

Додамо

Раніше сьогодні спікери парламентів семи країн Євросоюзу (Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Нідерландів, Франції та Чехії) закликали Папуашвілі скасувати закон про іноагентів. Він відповів їм великим листом, в якому говорилося про загрози "прихованого іноземного втручання".

Метою ухвалення закону "Грузинська мрія" називає підвищення прозорості ЗМІ та НУО, які фінансуються з-за кордону, а також захист державного суверенітету. Критику з боку Заходу офіційний Тбілісі пояснює впливом "глобальної партії війни", яка прагне відкрити в Грузії другий фронт російсько-української війни.

Опоненти закону вказують, що з таких самих законодавчих змін у росії почалося переслідування критичних ЗМІ, активістів та опозиції. Тому всі акції протесту у Тбілісі відбуваються під гаслом "Немає російському закону!".

Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"27.05.24, 13:13 • 19408 переглядiв

У Венеціанській комісії вважають, що у нинішньому вигляді закон є антидемократичним та може бути використаний для придушення критиків влади. Його порівнюють із законами, прийнятими росією, Угорщиною та Киргизстаном. У відповідь на цю оцінку "Грузинська мрія" звинуватила юристів Ради Європи у тому, що вони дають "упереджені політичні оцінки замість професійної дискусії". Аналогічно партія влади проігнорувала різку критику США, ЄС, ООН та ОБСЄ, а також масштабні протести проти закону в Грузії.

Ситуація із законом про іноагентів за півтора місяці призвела до кризи відносин Грузії із західними партнерами. США оголосили про перегляд відносин з Грузією та запровадження санкцій щодо чиновників, відповідальних за підрив демократії. Під питанням опинилася подальша інтеграція Грузії до ЄС.

росія, навпаки, підтримала офіційний Тбілісі, звинувативши Захід у втручанні у внутрішні справи країни.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
iraklii-kobakhidzeІраклій Кобахідзе
rada-yevropyРада Європи
latviiaЛатвія
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
tbilisiТбілісі
kyrhyzstanКиргизстан
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
lytvaЛитва
cheska-respublikaЧеська Республіка
niderlandyНідерланди
spolucheni-shtatyСполучені Штати
uhorshchynaУгорщина
estoniiaЕстонія
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45