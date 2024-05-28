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Біля парламенту Грузії акція протесту на тлі намірів депутатів подолати вето на закон про "іноагентів"

Біля парламенту Грузії акція протесту на тлі намірів депутатів подолати вето на закон про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 20111 перегляди

У Тбілісі, Грузія, збираються протестувальники проти суперечливого закону про "іноземних агентів", епіцентром якого є парламент, де правляча партія має намір подолати президентське вето на цей закон.

По всій Грузії сьогодні протягом дня пройде кілька акцій проти закону про "іноагентів". Епіцентр протесту – парламент, де зранку вже збираються активісти, які виступають проти спірної ініціативи "Грузинської мрії", повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

Деталі

Сьогодні парламентська більшість у грузинському парламенті має намір подолати вето президента, накладене на законопроект "Про прозорість іноземного впливу".

Для участі в акції до Тбілісі приїжджають громадяни з різних регіонів країни. 

"Як і останні півтора місяці, сьогодні я стою тут зі своїми співробітниками та членами своєї родини... Я особисто не маю особливих надій на те, що вони не подолають вето. Вони мали півтора місяці, щоб відмовитися від зрадницького кроку. Ми вважаємо, що вже перемогли. Прогресивна частина світу знаходиться на нашому боці, тому, якщо ми не зможемо сьогодні здобути остаточну перемогу – скасування цього закону і не зможемо покласти край жорстокому російському режиму в цій країні, ми обов'язково досягнемо цього на виборах у жовтні", – сказав один учасник мітингу у інтерв'ю телекомпанії "Пірвелі".

Біля парламенту, як вказано, мобілізовано поліцейські сили. Усі входи до будівлі заблоковані. Силовики та спецтехніка мобілізовані біля будівлі урядової канцелярії.

Засідання парламенту, на якому "Грузинська мрія" має намір подолати вето президента, розпочалося о 12:00. Масштабна акція протесту розпочнеться біля найвищого законодавчого органу о 17:00 за тбіліським часом.

Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"27.05.24, 13:13 • 19408 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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