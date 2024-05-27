Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"
Київ • УНН
Юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав вето президентки Саломе Зурабішвілі на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званий закон про "іноагентів".
Юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав позицію президентки країни Саломі Зурабішвілі згідно із законом про "іноагенти". Про це повідомляє Ехо Кавказа, пише УНН.
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Зурабішвілі повернула до парламенту законопроект "Про прозорість іноземного впливу" з однією поправкою - вона пропонує скасувати його через день після залучення.
Правляча партія "Грузинська мрія" планує подолати вето президента. Вона має для цього достатньо голосів. Голосування на засіданні сесії має відбутися завтра, 28 травня.
Зазначається, що 26 травня, у День незалежності Грузії Зурабішвілі представила громадськості "Грузинську хартію", запропонувавши партіям підписати документ, який передбачає зокрема скасування закону про "іноагентів" після парламентських виборів.
Нагадаємо
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів", назвавши його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.