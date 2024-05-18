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Президентка Грузії ветувал закон про "іноагентів", назвавши його перешкодою на шляху до ЄС

Президентка Грузії ветувал закон про "іноагентів", назвавши його перешкодою на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 28855 перегляди

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів", назвавши його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон "про іноагентів". Про це УНН пише з посиланням на грузинський телеканал 1TV. 

Деталі

Як і прогнозувалося, Зурабішвілі наклала вето за ухвалений парламентом закон. На брифінгу вона сказала, що він перешкоджає країні на європейському шляху.

Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є абсолютно законним і сьогодні буде передано до парламенту

- сказала президентка.

Зурабішвілі підкреслила, що закон "не підлягає жодним змінам та покращенням, і тому на нього накладається дуже просте вето". 

Нагадаємо

Парламент Тбілісі остаточно ухвалив спірний закон про "іноагентів" 14 травня. Нова норма зобов'язує НУО та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти".

У Грузії вже кілька тижнів відбуваються масові акції протесту, спричинені ухваленням закону. Цей документ піддався критиці і на міжнародному рівні - у ЄС, ООН та НАТО раніше неодноразово закликали грузинський уряд змінити курс.

Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"17.05.24, 12:44 • 25438 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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