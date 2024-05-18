Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
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Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли
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Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб
Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.
Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли
Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.
Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса
Программа "EU4Youth" запускает две инициативы, направленные на поддержку активной молодежи и реинтеграцию ветеранов с целью ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб
Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления
Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура
60-летняя женщина погибла и пятеро гражданских лиц получили ранения в результате российского обстрела Волчанской громады Харьковской области.
россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский
россияне хотят атаковать Харьков, но понимают сложность этого намерения, поэтому их главная цель - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса.