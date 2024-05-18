Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон "об иноагентах". Об этом УНН пишет с ссылкой на грузинский телеканал 1TV.

Детали

Как и прогнозировалось, Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон. На брифинге она сказала, что он препятствует стране на европейском пути.

Сегодня я наложила вето на "российский закон", который противоречит нашей конституции, европейским стандартам и, таким образом, является препятствием на нашем европейском пути. Это вето является абсолютно законным и сегодня будет передано в парламент - сказала президентка.

Зурабишвили подчеркнула, что закон "не подлежит никаким изменениям и улучшениям, и поэтому на него накладывается очень простое вето".

Напомним

Парламент Тбилиси окончательно принял спорный закон об "иноагентах" 14 мая. Новая норма обязывает НПО и СМИ, которые получают более 20 процентов финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "иностранные агенты".

В Грузии уже несколько недель проходят массовые акции протеста, вызванные принятием закона. Этот документ подвергся критике и на международном уровне - в ЕС, ООН и НАТО ранее неоднократно призывали грузинское правительство изменить курс.

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