Президентка Грузії запевняє, що ветує закон про іноагентів
Київ • УНН
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на суперечливий закон про "іноземних агентів", заявивши, що він не відповідає європейським цінностям і перешкоджає євроінтеграційним прагненням Грузії, на тлі критики Заходу через те, що прийняття закону підриває демократію.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю DW запевнила, що ветує закон про "іноагентів", передає УНН.
"Ми не хочемо цього закону. Він не відповідає європейським цінностям і не наближає країну до Євросоюзу", - наголосила Зурабішвілі.
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Президентка Грузі наголошує на важливості того, щоб країна продовжила свій шлях до Європи.
"У нас вибори за п'ять місяців. І під час цих виборів народ має висловитися, підтвердити, що ми хочемо Європу. Це найкращий шлях відкинути закони, які не відповідають європейському шляху, і повернути нас на курс переговорів та ухвалення в ЄС", - додала вона.
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Нагадаємо
14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.