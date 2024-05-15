НАТО закликає владу Грузії повернутися до європейського курсу
Київ • УНН
НАТО розкритикувало прийняття Грузією суперечливого закону про "іноземних агентів" як крок у бік від європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ухвалення парламентом Грузії закону про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє країну від європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла у соцмережі Х, пише УНН.
Рішення грузинської влади прийняти закон про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції,
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Вона також додала, що Північноатлантичний Альянс закликає владу Грузії змінити курс, і поважати право на мирний протест.
Нагадаємо
14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.
Президентка Грузії переговорила із Зеленським: заявила про європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" попри протести15.05.24, 12:58 • 18838 переглядiв