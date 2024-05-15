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НАТО закликає владу Грузії повернутися до європейського курсу

НАТО закликає владу Грузії повернутися до європейського курсу

Київ • УНН

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НАТО розкритикувало прийняття Грузією суперечливого закону про "іноземних агентів" як крок у бік від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ухвалення парламентом Грузії закону про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє країну від європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла у соцмережі Х, пише УНН.

Рішення грузинської влади прийняти закон про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції,

- написала Дахлалла.

Деталі

Вона також додала, що Північноатлантичний Альянс закликає владу Грузії змінити курс, і поважати право на мирний протест.

Нагадаємо

14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.

Президентка Грузії переговорила із Зеленським: заявила про європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" попри протести15.05.24, 12:58 • 18838 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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