Президентка Грузії переговорила із Зеленським: заявила про європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" попри протести
Київ • УНН
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила подяку Президенту України Володимиру Зеленському за солідарність і підтримку, підтвердивши їхнє спільне європейське майбутнє на тлі ухвалення Грузією суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що провела розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому подяку за солідарність і підтримку, підтвердивши їхнє спільне європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів, пише УНН.
Поговорила із президентом України Володимиром Зеленським. Я подякувала президенту за його солідарність і непохитну підтримку грузинського народу. Наше спільне майбутнє – в Європі!
Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів14.05.24, 15:09 • 18746 переглядiв