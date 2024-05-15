Президентка Грузії переговорила із Зеленським: заявила про європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" попри протести

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що провела розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому подяку за солідарність і підтримку, підтвердивши їхнє спільне європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів, пише УНН.

Поговорила із президентом України Володимиром Зеленським. Я подякувала президенту за його солідарність і непохитну підтримку грузинського народу. Наше спільне майбутнє – в Європі! - написала Зурабішвілі у X.

Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів