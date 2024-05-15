Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что провела разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив ему благодарность за солидарность и поддержку, подтвердив их общее европейское будущее на фоне принятия в Грузии противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов, пишет УНН.

Поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поблагодарила президента за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа. Наше общее будущее - в Европе! - написала Зурабишвили в X.

Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов