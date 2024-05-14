Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов
Киев • УНН
В Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении поддержал законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали за, 30 - против, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Голосование проходило во время громкого протеста возле законодательного органа. На заседании между членами парламентского большинства и оппозицией неоднократно происходили столкновения.
"Законопроект о прозрачности иностранного влияния" - аналог российского закона об иноагентах, использованного для подавления критиков Кремля.
Согласно инициативе "Грузинской мечты", организациями, которые "проводят интересы иностранной силы", объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Они будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. Иначе им грозят крупные штрафы.
Власти Грузии уверяют, что инициатива служит исключительно целям прозрачности, поможет укрепить государственный суверенитет и приблизит страну к ЕС.
Но в ЕС и США инициативу резко критикуют. Западные партнеры обещают правительству Грузии ответ из-за "скатывания к авторитаризму".
Митинги против принятия закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. Десятки тысяч людей стали выходить на улицы под лозунгом "нет российскому закону". Сегодня его сменил лозунг "нет российскому правительству".
На прошлой неделе премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что при содействии международных партнеров власти внесут изменения в законопроект в рамках процедуры президентского вето.
Оппозиционные партии и НПО выступили против "косметических правок". Озвученные предложения назвали уловкой "Грузинской мечты" и попыткой ввести в заблуждение международных партнеров.
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