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Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів

Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів

Київ • УНН

 • 18746 перегляди

У Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.

Парламент Грузії у третьому остаточному читанні підтримав законопроект про іноагентів. 84 депутати проголосували за, 30 - проти, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Голосування проходило під час гучного протесту біля законодавчого органу. На засіданні між членами парламентської більшості та опозицією неодноразово відбувалися сутички.

"Законопроект про прозорість іноземного впливу" - аналог російського закону про іноагентів, використаного для придушення критиків Кремля.

Згідно з ініціативою "Грузинської мрії", організаціями, які "проводять інтереси іноземної сили", оголосять усі НУО та ЗМІ, понад 20% доходу яких надходять з-за кордону. Вони будуть зобов'язані реєструватися у спеціальному реєстрі. Інакше їм загрожують великі штрафи.

Влада Грузії запевняє, що ініціатива служить виключно цілям прозорості, допоможе зміцнити державний суверенітет і наблизить країну до ЄС.

Але в ЄС та США ініціативу різко критикують. Західні партнери обіцяють уряду Грузії відповідь через "скочування до авторитаризму".

Мітинги проти ухвалення закону про іноагентів тривають у Тбілісі з 15 квітня. Десятки тисяч людей стали виходити на вулиці під гаслом "немає російського закону". Сьогодні його змінило гасло "ні російському уряду".

Минулого тижня прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе припустив, що за сприяння міжнародних партнерів влада внесе зміни до законопроекту в рамках процедури президентського вето.

Опозиційні партії та НУО виступили проти "косметичних правок". Озвучені пропозиції назвали прийомом "Грузинської мрії" та спробою ввести в оману міжнародних партнерів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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