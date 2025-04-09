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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27599 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саломе Зурабишвили

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Парламент Грузии утвердил закон об "иностранных агентах", несмотря на неприятие общественностью. Закон регулирует регистрацию и финансирование агентов иностранного влияния, аналогично FARA в США.

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Европарламент принял резолюцию по Грузии и признал Зурабишвили легитимной

Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.

Новости Мира • 13 февраля, 15:21 • 55892 просмотра

Парламент Грузии прекратил полномочия депутатов трех оппозиционных коалиций

Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов из трех оппозиционных коалиций по их заявлениям.

Новости Мира • 5 февраля, 11:56 • 22432 просмотра

Флаг ЕС исчез из президентского дворца Грузии после смены власти

Из церемониального зала резиденции президента Грузии убрали флаг Евросоюза. Новый президент Михаил Кавелашвили оставил только государственный флаг и штандарт президента.

Новости Мира • 30 января, 19:43 • 31489 просмотра

ЕС утвердил остановку безвиза для грузинских дипломатических паспортов - СМИ

Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Словакия и Венгрия выступили против, но решение было принято квалифицированным большинством.

Новости Мира • 27 января, 12:08 • 23528 просмотра

В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом

Десятки тысяч проевропейских демонстрантов отпраздновали Новый год возле парламента Грузии, продолжая протесты против правительства. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим, отказавшись передать власть преемнику.

Новости Мира • 1 января, 07:22 • 25912 просмотра

Новый президент Грузии подписал спорные законы в день инаугурации

Михеил Кавелашвили принял присягу как новый президент Грузии и подписал ряд противоречивых законов. Предыдущий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность его избрания и подписанных законов.

Новости Мира • 30 декабря, 12:40 • 22170 просмотра

В Грузии оппозиция вышла на протест против инаугурации президента, есть задержанные

В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.

Новости Мира • 29 декабря, 17:23 • 26728 просмотра

Полиция задержала активистов возле парламента Грузии

В центре Тбилиси полиция вступила в столкновения с участниками антиправительственного митинга против легитимности президента Кавелашвили. Во время столкновений пострадал один демонстрант, количество задержанных неизвестно.

Новости Мира • 29 декабря, 11:52 • 24879 просмотра

Президент Грузии Зурабишвили покидает дворец перед инаугурацией преемника

Саломе Зурабишвили объявила о добровольном выходе из президентского дворца Орбелиани в Тбилиси. Она назвала предстоящую инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили «пародией» и заявила о неизменной преданности стране.

Новости Мира • 29 декабря, 08:19 • 23698 просмотра

США готовят акт о признании Зурабишвили единственным законным президентом Грузии

Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал внесение акта о непризнании США нового режима в Грузии. Документ будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до проведения честных выборов.

политика • 29 декабря, 01:54 • 61568 просмотра

Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.

политика • 28 декабря, 20:45 • 37185 просмотра

Президент Грузии Зурабишвили получила приглашение на инаугурацию Трампа

Республиканец Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию Трампа в 2025 году. Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента до назначения новых парламентских выборов в Грузии.

Новости Мира • 27 декабря, 19:15 • 24668 просмотра

Инаугурация нового президента Грузии, которого не признает оппозиция, пройдет без иностранных гостей и послов

Михаила Кавелашвили приведут к присяге 29 декабря в парламенте без участия иностранных представителей. Церемония продлится 40 минут с ограниченным количеством гостей из-за "ограничений" сессионного зала.

Новости Мира • 26 декабря, 15:49 • 21132 просмотра

В Тбилиси женщины вышли на протестный марш. На одну из участниц напал сторонник "Грузинской мечты"

В Тбилиси и трех других городах Грузии прошли женские протестные марши "За Грузию". Во время марша в Тбилиси неизвестный напал на участницу, а президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Новости Мира • 25 декабря, 18:35 • 23545 просмотра

Кризис в Грузии углубляется: Зурабишвили объявил о создании совета по подготовке новых выборов

Саломе Зурабишвили объявила о создании совета для подготовки новых парламентских выборов. Президент предупредила "Грузинскую мечту", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.

Новости Мира • 24 декабря, 19:11 • 24014 просмотра

"Грузины имеют право двигаться в объединенную Европу": Дуда заверил Зурабишвили в поддержке

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Новости Мира • 24 декабря, 02:45 • 20194 просмотра

Зурабишвили ответила на угрозу ареста со стороны главы грузинского правительства

Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.

Новости Мира • 22 декабря, 20:22 • 29016 просмотра

Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов

Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.

Новости Мира • 22 декабря, 13:18 • 26860 просмотра

"Цепь единства": грузины готовят масштабный протест против нового президента

28 декабря в Грузии состоится часовая акция протеста «Цепь единства» против инаугурации нового президента. Протестующие создадут живую цепь на улицах семи локаций Тбилиси и других городов.

Новости Мира • 22 декабря, 11:24 • 23030 просмотра

Грузинский народ требует новых выборов и европейского будущего - Зурабишвили

Саломе Зурабишвили обратилась в Европарламент с просьбой оказать давление на грузинское правительство для проведения новых выборов. Она заявила о репрессиях против мирных протестующих и украденных результатах голосования.

Общество • 18 декабря, 16:13 • 23876 просмотра

Президент Грузии обсудила с новым главой Евросовета события в стране

Саломе Зурабишвили во время разговора с председателем Европейского совета заявила, что только новые выборы могут решить кризис в Грузии. Она также не признает легитимность избрания нового президента Михаила Кавелашвили.

Новости Мира • 16 декабря, 07:23 • 14954 просмотра

Сегодня в Тбилиси заявлено более 10 протестных маршей: будут идти все - от фанатов футбола до ветеринаров

В столице Грузии на 18-й день протестов против остановки переговоров по вступлению в ЕС запланировано более 10 маршей. Среди участников - фанаты "Реала" и "Барселоны", игроки "Что? Где? Когда?", ветеринары и IT-специалисты.

Новости Мира • 15 декабря, 10:24 • 23373 просмотра

В Тбилиси отменили церемонию зажжения главной елки

Церемонию зажжения новогодней елки возле парламента Тбилиси перенесли из-за акции протеста оппозиции. Президент предложила перенести мероприятие в свою резиденцию, но мэр города раскритиковал эту идею.

Новости Мира • 14 декабря, 22:36 • 20368 просмотра

Никто никого не выбирал: президент Грузии Зурабишвили отреагировала на выборы нового лидера страны

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.

Новости Мира • 14 декабря, 13:47 • 22619 просмотра

Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии

Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, получив 224 голоса выборщиков. Действующий президент и оппозиция не признают легитимность этих выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса.

Новости Мира • 14 декабря, 10:51 • 22751 просмотра

В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

Под парламентом Грузии собрались протестующие против единого кандидата в президенты Михеила Кавелашвили. Демонстранты пришли с дипломами, подчеркивая отсутствие высшего образования у кандидата.

Новости Мира • 14 декабря, 06:38 • 22657 просмотра

В Тбилиси протестуют перед выборами президента с единым кандидатом

Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единым кандидатом от правящей партии. Протесты вспыхнули после заявлений о прекращении переговоров с ЕС, а действующий президент отказывается покидать пост.

Новости Мира • 14 декабря, 04:36 • 21735 просмотра

Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов

В Грузии проходят президентские выборы, где фаворитом является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, что обостряет политический кризис в стране.

Новости Мира • 14 декабря, 02:02 • 19823 просмотра

Президент Грузии обвинила мэра Тбилиси в провокации из-за планов зажжения елки на фоне протестов

Саломе Зурабишвили раскритиковала планы мэра Тбилиси зажечь новогоднюю елку во время протестов возле парламента. Президент предложила перенести празднование на 17 декабря и изменить локацию.

Новости Мира • 13 декабря, 18:20 • 18901 просмотра