Саломе Зурабишвили

Сегодня в Тбилиси заявлено более 10 протестных маршей: будут идти все - от фанатов футбола до ветеринаров

В столице Грузии на 18-й день протестов против остановки переговоров по вступлению в ЕС запланировано более 10 маршей. Среди участников - фанаты "Реала" и "Барселоны", игроки "Что? Где? Когда?", ветеринары и IT-специалисты.