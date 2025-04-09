Парламент Грузии утвердил закон об "иностранных агентах", несмотря на неприятие общественностью. Закон регулирует регистрацию и финансирование агентов иностранного влияния, аналогично FARA в США.
Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов из трех оппозиционных коалиций по их заявлениям.
Из церемониального зала резиденции президента Грузии убрали флаг Евросоюза. Новый президент Михаил Кавелашвили оставил только государственный флаг и штандарт президента.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Словакия и Венгрия выступили против, но решение было принято квалифицированным большинством.
Десятки тысяч проевропейских демонстрантов отпраздновали Новый год возле парламента Грузии, продолжая протесты против правительства. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим, отказавшись передать власть преемнику.
Михеил Кавелашвили принял присягу как новый президент Грузии и подписал ряд противоречивых законов. Предыдущий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность его избрания и подписанных законов.
В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.
В центре Тбилиси полиция вступила в столкновения с участниками антиправительственного митинга против легитимности президента Кавелашвили. Во время столкновений пострадал один демонстрант, количество задержанных неизвестно.
Саломе Зурабишвили объявила о добровольном выходе из президентского дворца Орбелиани в Тбилиси. Она назвала предстоящую инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили «пародией» и заявила о неизменной преданности стране.
Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал внесение акта о непризнании США нового режима в Грузии. Документ будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до проведения честных выборов.
Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.
Республиканец Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию Трампа в 2025 году. Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента до назначения новых парламентских выборов в Грузии.
Михаила Кавелашвили приведут к присяге 29 декабря в парламенте без участия иностранных представителей. Церемония продлится 40 минут с ограниченным количеством гостей из-за "ограничений" сессионного зала.
В Тбилиси и трех других городах Грузии прошли женские протестные марши "За Грузию". Во время марша в Тбилиси неизвестный напал на участницу, а президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
Саломе Зурабишвили объявила о создании совета для подготовки новых парламентских выборов. Президент предупредила "Грузинскую мечту", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.
Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.
Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.
28 декабря в Грузии состоится часовая акция протеста «Цепь единства» против инаугурации нового президента. Протестующие создадут живую цепь на улицах семи локаций Тбилиси и других городов.
Саломе Зурабишвили обратилась в Европарламент с просьбой оказать давление на грузинское правительство для проведения новых выборов. Она заявила о репрессиях против мирных протестующих и украденных результатах голосования.
Саломе Зурабишвили во время разговора с председателем Европейского совета заявила, что только новые выборы могут решить кризис в Грузии. Она также не признает легитимность избрания нового президента Михаила Кавелашвили.
В столице Грузии на 18-й день протестов против остановки переговоров по вступлению в ЕС запланировано более 10 маршей. Среди участников - фанаты "Реала" и "Барселоны", игроки "Что? Где? Когда?", ветеринары и IT-специалисты.
Церемонию зажжения новогодней елки возле парламента Тбилиси перенесли из-за акции протеста оппозиции. Президент предложила перенести мероприятие в свою резиденцию, но мэр города раскритиковал эту идею.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.
Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, получив 224 голоса выборщиков. Действующий президент и оппозиция не признают легитимность этих выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса.
Под парламентом Грузии собрались протестующие против единого кандидата в президенты Михеила Кавелашвили. Демонстранты пришли с дипломами, подчеркивая отсутствие высшего образования у кандидата.
Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единым кандидатом от правящей партии. Протесты вспыхнули после заявлений о прекращении переговоров с ЕС, а действующий президент отказывается покидать пост.
В Грузии проходят президентские выборы, где фаворитом является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, что обостряет политический кризис в стране.
Саломе Зурабишвили раскритиковала планы мэра Тбилиси зажечь новогоднюю елку во время протестов возле парламента. Президент предложила перенести празднование на 17 декабря и изменить локацию.