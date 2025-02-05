Парламент Грузии прекратил полномочия депутатов трех оппозиционных коалиций
Киев • УНН
Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов из трех оппозиционных коалиций по их заявлениям.
В Грузии парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий 49 депутатов, среди которых - представители оппозиционных коалиций "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает УНН.
Детали
Отмечается, что легитимность этого состава парламента не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть граждан.
А основанием для такого решения стали заявления депутатов, которые еще в ноябре 2024 года официально обратились с требованием прекратить их полномочия.
На данный момент в парламенте остаются лишь 12 представителей партии "Гахария за Грузию".
Эта политическая сила, как и другие оппозиционные партии, не признает результаты выборов 26 октября 2024 года и не участвует в работе парламента. В то же время ее депутаты не подали заявлений о сложении мандатов,
По данным ЦИК, по итогам последних выборов "Сильная Грузия" получила 14 мест в парламенте, "Коалиция за перемены" - 19, а "Единство - Национальное движение" - 16. В ноябре и декабре представители этих политических сил объявили о намерении досрочно прекратить свои полномочия.
Тем временем в стране продолжаются массовые протесты с требованием проведения новых парламентских выборов - акции несогласия начались еще в ноябре 2024 года.
Ранее
Бывший президент Грузии Зурабишвили не признала результатов парламентских выборов, согласно которым победу одержала "Грузинская мечта". Она считает себя единственным легитимным представителем власти в стране, а Кавелашвили назвала сегодня "временным квартирантом Дворца Орбелиани".