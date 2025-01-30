Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

ukenru
09:48 • 52241 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 110161 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110070 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 129927 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161598 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213927 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172575 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151082 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125000 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109797 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127668 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131659 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128760 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130956 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125163 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180747 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179300 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311376 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338889 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 29841 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 63402 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 64549 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128760 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101346 перегляди
Актуальне
Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

Київ • УНН

 • 31433 перегляди

З церемоніальної зали резиденції президента Грузії прибрали прапор Євросоюзу. Новий президент Михайло Кавелашвілі залишив лише державний прапор та штандарт президента.

Прапор Євросоюзу зник із церемоніальної зали резиденції президента Грузії. На цю обставину звернули увагу журналісти TV Pirveli, передає УНН.

Згідно із законодавством Грузії, на тлі президента мають бути державний прапор та прапор президента, на якому зображено державний герб.

П'ятий президент Грузії Саломе Зурабіщвілі додатково використала прапор ЄС, щоб цим підкреслити європейські устремління країни.

Image

Масові відставки послів Грузії в країнах ЄС: що відбувається?02.12.24, 01:59 • 20853 перегляди

Сьогодні Михайло Кавелашвілі нагородив орденами Честі керівників МВС Грузії, проти яких деякі західні країни запровадили санкції за жорстке придушення мітингів. Ця церемонія проводилася у президентському палаці вперше після інавгурації Михайла Кавелашвілі, обраного главою держави депутатами "Грузинської мрії".

На фоні Кавелашвілі були лише прапор Грузії та штандарт президента.

Image

Опитані TV Pirveli опозиційні політики вважають, що такий крок свідчить про поточний курс партії влади. "Напевно, скоро вони сховають і грузинський прапор, а єдиний прапор, який буде у них на фоні - це прапор Росії", - сказав член "Національного руху" Гія Джапаридзе.

Додамо

Колишня президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результатів парламентських виборів, згідно з якими перемогу здобула "Грузинська мрія". Вона вважає себе єдиним легітимним представником влади у країні, а Кавелашвілі назвала сьогодні "тимчасовим квартирантом Палацу Орбеліані".

"В обмін на цю посаду (не хочу і думати, що це він робив свідомо та добровільно) вас змушують підписати репресивні закони (превентивне затримання, обмеження зборів та маніфестацій, політизація державної служби, зняття професійних критеріїв під час працевлаштування в поліцію), потім помилувати більше 600 ув'язнених за чужим указом (це помилуванням і не зветься, а амністія дискрецією президента не є), а сьогодні, що найганебніше, не моргнувши оком, ви нагороджуєте тих людей, які розправлялися з однолітками ваших дітей", — написала Зурабішвілі на своїй сторінці у Facebook.

ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії29.01.25, 19:33 • 26880 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабішвілі
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами