Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

Прапор Євросоюзу зник із церемоніальної зали резиденції президента Грузії. На цю обставину звернули увагу журналісти TV Pirveli, передає УНН.

Згідно із законодавством Грузії, на тлі президента мають бути державний прапор та прапор президента, на якому зображено державний герб.

П'ятий президент Грузії Саломе Зурабіщвілі додатково використала прапор ЄС, щоб цим підкреслити європейські устремління країни.

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Сьогодні Михайло Кавелашвілі нагородив орденами Честі керівників МВС Грузії, проти яких деякі західні країни запровадили санкції за жорстке придушення мітингів. Ця церемонія проводилася у президентському палаці вперше після інавгурації Михайла Кавелашвілі, обраного главою держави депутатами "Грузинської мрії".

На фоні Кавелашвілі були лише прапор Грузії та штандарт президента.

Опитані TV Pirveli опозиційні політики вважають, що такий крок свідчить про поточний курс партії влади. "Напевно, скоро вони сховають і грузинський прапор, а єдиний прапор, який буде у них на фоні - це прапор Росії", - сказав член "Національного руху" Гія Джапаридзе.

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Колишня президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результатів парламентських виборів, згідно з якими перемогу здобула "Грузинська мрія". Вона вважає себе єдиним легітимним представником влади у країні, а Кавелашвілі назвала сьогодні "тимчасовим квартирантом Палацу Орбеліані".

"В обмін на цю посаду (не хочу і думати, що це він робив свідомо та добровільно) вас змушують підписати репресивні закони (превентивне затримання, обмеження зборів та маніфестацій, політизація державної служби, зняття професійних критеріїв під час працевлаштування в поліцію), потім помилувати більше 600 ув'язнених за чужим указом (це помилуванням і не зветься, а амністія дискрецією президента не є), а сьогодні, що найганебніше, не моргнувши оком, ви нагороджуєте тих людей, які розправлялися з однолітками ваших дітей", — написала Зурабішвілі на своїй сторінці у Facebook.

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