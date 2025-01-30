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Флаг ЕС исчез из президентского дворца Грузии после смены власти

Флаг ЕС исчез из президентского дворца Грузии после смены власти

Киев  •  УНН

 • 4941 просмотра

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Из церемониального зала резиденции президента Грузии убрали флаг Евросоюза. Новый президент Михаил Кавелашвили оставил только государственный флаг и штандарт президента.

Флаг Евросоюза исчез из церемониального зала резиденции президента Грузии. На это обстоятельство обратили внимание журналисты TV Pirveli, передает УНН.

Согласно законодательству Грузии, на фоне президента должны быть государственный флаг и флаг президента, на котором изображен государственный герб.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабищвили дополнительно использовала флаг ЕС, чтобы этим подчеркнуть европейские устремления страны.

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Массовые отставки послов Грузии в странах ЕС: что происходит?02.12.24, 01:59 • 20692 просмотра

Сегодня Михаил Кавелашвили наградил орденами Чести руководителей МВД Грузии, против которых некоторые западные страны ввели санкции за жесткое подавление митингов. Эта церемония проводилась в президентском дворце впервые после инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного главой государства депутатами "Грузинской мечты".

На фоне Кавелашвили были только флаг Грузии и штандарт президента.

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Опрошенные TV Pirveli оппозиционные политики считают, что такой шаг свидетельствует о текущем курсе партии власти. "Наверное, скоро они спрячут и грузинский флаг, а единственный флаг, который будет у них на фоне - это флаг россии", - сказал член „Национального движения" Гия Джапаридзе.

Добавим

Бывший президент Грузии Зурабишвили не признала результатов парламентских выборов, согласно которым победу одержала "Грузинская мечта". Она считает себя единственным легитимным представителем власти в стране, а Кавелашвили назвала сегодня "временным квартирантом Дворца Орбелиани".

"В обмен на эту должность (не хочу и думать, что это он делал сознательно и добровольно) вас заставляют подписать репрессивные законы (превентивное задержание, ограничение собраний и манифестаций, политизация государственной службы, снятие профессиональных критериев при трудоустройстве в полицию), потом помиловать более 600 заключенных по чужому указу (это помилованием и не называется, а амнистия дискрецией президента не является), а сегодня, что самое позорное, не моргнув глазом, вы награждаете тех людей, которые расправлялись со сверстниками ваших детей", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии29.01.25, 19:33 • 24748 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
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