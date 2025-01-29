ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии
Киев • УНН
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием проведения новых выборов в Грузии. Делегация Грузии потеряла право участия в ключевых комитетах и возможность занимать руководящие должности до апреля 2025 года.
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой требует от Грузии проведения новых выборов. Об этом сообщил нардеп, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Алексей Гончаренко, передает УНН.
"ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии. Только что принята важная резолюция", - сообщил Гончаренко.
Он также отметил, что ПАСЕ также ограничивает полномочия грузинской делегации:
членам делегации запрещено входить во все ключевые комитеты (политический, юридический, мониторинговый и т.д.), участвовать в миссиях, быть докладчиками и избираться на руководящие должности в Ассамблее;
они будут иметь только право голоса и выступлений на сессиях, а также доступ к комитетам с меньшим политическим весом;
полномочия делегации пересмотрят в апреле 2025 года - все будет зависеть от действий Тбилиси.
Напомним
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