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ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии

ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии

Киев  •  УНН

 • 5693 просмотра

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ПАСЕ приняла резолюцию с требованием проведения новых выборов в Грузии. Делегация Грузии потеряла право участия в ключевых комитетах и возможность занимать руководящие должности до апреля 2025 года.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой требует от Грузии проведения новых выборов. Об этом сообщил нардеп, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Алексей Гончаренко, передает УНН.

"ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии. Только что принята важная резолюция", - сообщил Гончаренко.

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Он также отметил, что ПАСЕ также ограничивает полномочия грузинской делегации:

членам делегации запрещено входить во все ключевые комитеты (политический, юридический, мониторинговый и т.д.), участвовать в миссиях, быть докладчиками и избираться на руководящие должности в Ассамблее;

они будут иметь только право голоса и выступлений на сессиях, а также доступ к комитетам с меньшим политическим весом;

полномочия делегации пересмотрят в апреле 2025 года - все будет зависеть от действий Тбилиси.

Напомним

Во французском Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы - Украина в центре внимания.

Павел Башинский

Павел Башинский

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