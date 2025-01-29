ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії
Київ • УНН
ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою проведення нових виборів у Грузії. Делегація Грузії втратила право участі в ключових комітетах та можливість обіймати керівні посади до квітня 2025 року.
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію, у якій вимагає від Грузії проведення нових виборів. Про це повідомив нардеп, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко, передає УНН.
"ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії. Щойно прийнята важлива резолюція", - повідомив Гончаренко.
Він також зазначив, що ПАРЄ також обмежує повноваження грузинської делегації:
членам делегації заборонено входити до всіх ключових комітетів (політичного, юридичного, моніторингового тощо), брати участь у місіях, бути доповідачами та обиратися на керівні посади в Асамблеї;
вони матимуть лише право голосу та виступів на сесіях, а також доступ до комітетів із меншою політичною вагою;
повноваження делегації переглянуть у квітні 2025 року – все залежатиме від дій Тбілісі.
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