Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію, у якій вимагає від Грузії проведення нових виборів. Про це повідомив нардеп, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко, передає УНН.

"ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії. Щойно прийнята важлива резолюція", - повідомив Гончаренко.

Він також зазначив, що ПАРЄ також обмежує повноваження грузинської делегації:

членам делегації заборонено входити до всіх ключових комітетів (політичного, юридичного, моніторингового тощо), брати участь у місіях, бути доповідачами та обиратися на керівні посади в Асамблеї;

вони матимуть лише право голосу та виступів на сесіях, а також доступ до комітетів із меншою політичною вагою;

повноваження делегації переглянуть у квітні 2025 року – все залежатиме від дій Тбілісі.

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