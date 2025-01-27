ПАРЄ розпочинає зимову сесію: на голосування заплановано актуальні для України резолюції

У французькому Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи – Україна в центрі уваги, повідомила народна депутатка, очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, віцепрезидентка ALDE Євгенія Кравчук, пише УНН.

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"Дебати щодо справедливого миру для України, виступи колишніх полонених, яких вдалось визволити із рф і презентація "Львів - Молодіжна столиця Європи 2025". Українська делегація готується до активної роботи в Страсбурзі у зимовій сесії ПАРЄ. Традиційно маємо низку важливих для України проектів резолюцій та планованих заходів", - написала Кравчук у Facebook.

"На голосування виносяться актуальні для України резолюції: "Потреба в оновленому міжнародному порядку, заснованому на правилах", "Багатоаспектність у пам’яті та історичній освіті для демократичного громадянства" та інші", - зазначила парламентарка, яку цитують у політсилі, яку вона представляє.

Крім того, акцентувала Кравчук, українська делегація ініціювала проведення термінових дебатів щодо ролі Європи в забезпеченні справедливого і тривалого миру в Україні, за підсумком яких має бути ухвалена відповідна резолюція.

Також на порядку денному зимової сесії ПАРЄ, розповіла вона, – спільні слухання чотирьох комітетів ПАРЄ на тему "Українські військовополонені, журналісти та інші цивільні особи, які перебувають у полоні рф". Очікуються свідчення тих, хто пережив російський полон, – Максима Буткевича, Леніє Умєрової, Юліана Пилипея.

На полях зимової сесії ПАРЄ, додала віцепрезидентка ALDE, відбудеться захід "Молодь, Україна, Європа: Досягнення повноліття під час війни. Як адаптуватися європейській молодіжній політиці?".

"Це про нашу молодь та молодіжну політику, а також програму, яку підготував Львів в рамках заходів "Львів – молодіжна столиця Європи 2025". Крім того, ще більше двосторонніх зустрічей з партнерами та адвокації інтересів України", – підсумувала Кравчук.

На сесії ПАРЄ відбудуться слухання щодо українських полонених