На сесії ПАРЄ відбудуться слухання щодо українських полонених

Під час січневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбудуться спільні слухання трьох комітетів щодо українських полонених. Про це повідомила очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, народна депутатка Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.

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"Під час січневої сесії ПАРЄ пройдуть спільні слухання трьох комітетів щодо українських полонених. Щойно отримала підтвердження, що мою пропозицію спільного засідання комітету культури, політичного комітету та комітету з юридичних питань ПАРЄ вдасться реалізувати!" - написала Кравчук.

З її слів, члени комітетів "заслухають спікерів з України на теми полону, тортур, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками". "І звичайно, порушимо мою тему щодо полонених українських журналістів", - вказала Кравчук.

Як зазначила Кравчук, на слуханнях за її запрошенням виступить Максим Буткевич, який був звільнений з російського полону в жовтні 2024 року.

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