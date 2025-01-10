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На сесії ПАРЄ відбудуться слухання щодо українських полонених

На сесії ПАРЄ відбудуться слухання щодо українських полонених

Київ • УНН

 • 24519 перегляди

У січні на сесії ПАРЄ відбудуться спільні слухання трьох комітетів стосовно українських полонених. На слуханнях розглянуть питання тортур, нелюдського поводження з військовополоненими та заручниками.

Під час січневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбудуться спільні слухання трьох комітетів щодо українських полонених. Про це повідомила очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, народна депутатка Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Під час січневої сесії ПАРЄ пройдуть спільні слухання трьох комітетів щодо українських полонених. Щойно отримала підтвердження, що мою пропозицію спільного засідання комітету культури, політичного комітету та комітету з юридичних питань ПАРЄ вдасться реалізувати!" - написала Кравчук.

З її слів, члени комітетів "заслухають спікерів з України на теми полону, тортур, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками". "І звичайно, порушимо мою тему щодо полонених українських журналістів", - вказала Кравчук.

Як зазначила Кравчук, на слуханнях за її запрошенням виступить Максим Буткевич, який був звільнений з російського полону в жовтні 2024 року.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських цивільних та військовополонених02.10.24, 19:35 • 16944 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
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