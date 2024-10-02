ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських цивільних та військовополонених

ПАРЄ ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії російської федерації проти України". Про це заявила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

"ПАРЄ працюватиме над звільненням українських військовополонених і цивільних заручників, утримуваних росією, до моменту повернення останньої особи! Асамблея 74 голосами за ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України"", - написала Кравчук у Facebook.

Вона зазначила, що ПАРЄ підкреслила незмінну підтримку України у забезпеченні рішучої перемоги над рф після початку повномасштабної військової агресії 24 лютого 2022 року і засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних осіб.

"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого, що також відповідає Формулі миру Президента України, зокрема її 4 пункту щодо звільнення всіх військовополонених і депортованих", - повідомила Кравчук.

Кравчук зазначила, що загалом 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб були зареєстровані як зниклі безвісти або взяті в полон, з яких 50 916 зареєстровані як зниклі на основі перевірених даних.

"Проте, на жаль, ці числа далекі від реальності", - додала Кравчук.

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Народна депутатка, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила, що в резолюції ПАРЄ "Пропавші безвісти, військовополонені та цивільні в полоні як результат агресії рф проти України" йдеться про наступні конкретні дії:

• МКЧХ повинен отримати негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання і здійснювати регулярні візити. Асамблея просить міжнародне співтовариство підтримати і заохочувати виконання мандату.

• МКЧХ може розглянути можливість зробити вийняток з підходу до конфіденційності, надаючи публічну інформаціюу про проблеми, з якими стикається при отриманні повного доступу до місць утримання

• створити розширений міжнародний механізм для обміну і звільнення за активної участі МКЧХ та всіх сторін, які можуть реально вплинути на результат

• повна підтримка ідеї обміну "всіх на всіх"

• притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема командирів та інших керівників, а також тих, хто віддає накази, підбурює чи спонукає до скоєння міжнародних злочинів та інших порушень міжнародного права прав людини і міжнародного гуманітарного права

• експерино+фінансово підтримати зі сторони держав-членів Ради Європи програму медичної, психологічної та соціальної реабілітації звільнених осіб

• створити Міжнародний Компенсаційний Механізм для жерт агресії

• заснувати Спеціальний Трибунал за злочин агресії рф проти України

• запровадити пакети міжнародних цільових санкцій проти російських посадових осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі

• ініціювати міжнародні кримінальні переслідування російських посадових осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі

• ПАРЄ залишатиметься залученою до питання полонених доти, доки не буде звільнено і повернуто останнього/останню полоненого.