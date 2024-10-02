ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських цивільних та військовополонених
Київ • УНН
ПАРЄ прийняла резолюцію про зниклих безвісти та полонених внаслідок агресії РФ проти України. Документ передбачає конкретні дії для звільнення полонених та притягнення винних до відповідальності.
ПАРЄ ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії російської федерації проти України". Про це заявила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.
"ПАРЄ працюватиме над звільненням українських військовополонених і цивільних заручників, утримуваних росією, до моменту повернення останньої особи! Асамблея 74 голосами за ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України"", - написала Кравчук у Facebook.
Вона зазначила, що ПАРЄ підкреслила незмінну підтримку України у забезпеченні рішучої перемоги над рф після початку повномасштабної військової агресії 24 лютого 2022 року і засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних осіб.
"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого, що також відповідає Формулі миру Президента України, зокрема її 4 пункту щодо звільнення всіх військовополонених і депортованих", - повідомила Кравчук.
Кравчук зазначила, що загалом 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб були зареєстровані як зниклі безвісти або взяті в полон, з яких 50 916 зареєстровані як зниклі на основі перевірених даних.
"Проте, на жаль, ці числа далекі від реальності", - додала Кравчук.
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Народна депутатка, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила, що в резолюції ПАРЄ "Пропавші безвісти, військовополонені та цивільні в полоні як результат агресії рф проти України" йдеться про наступні конкретні дії:
• МКЧХ повинен отримати негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання і здійснювати регулярні візити. Асамблея просить міжнародне співтовариство підтримати і заохочувати виконання мандату.
• МКЧХ може розглянути можливість зробити вийняток з підходу до конфіденційності, надаючи публічну інформаціюу про проблеми, з якими стикається при отриманні повного доступу до місць утримання
• створити розширений міжнародний механізм для обміну і звільнення за активної участі МКЧХ та всіх сторін, які можуть реально вплинути на результат
• повна підтримка ідеї обміну "всіх на всіх"
• притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема командирів та інших керівників, а також тих, хто віддає накази, підбурює чи спонукає до скоєння міжнародних злочинів та інших порушень міжнародного права прав людини і міжнародного гуманітарного права
• експерино+фінансово підтримати зі сторони держав-членів Ради Європи програму медичної, психологічної та соціальної реабілітації звільнених осіб
• створити Міжнародний Компенсаційний Механізм для жерт агресії
• заснувати Спеціальний Трибунал за злочин агресії рф проти України
• запровадити пакети міжнародних цільових санкцій проти російських посадових осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі
• ініціювати міжнародні кримінальні переслідування російських посадових осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі
• ПАРЄ залишатиметься залученою до питання полонених доти, доки не буде звільнено і повернуто останнього/останню полоненого.