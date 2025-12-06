$42.180.02
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи

Київ • УНН

 • 66 перегляди

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи

Україна в ніч на суботу, 6 грудня, опинилася під масованою ворожою атакою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 1:22 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про загрозу з повітря.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

- зазначили у ПС.

Незабаром ЗМІ повідомили про перші вибухи - зокрема, під атакою опинились Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, а також Київ та область.

В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою

- попередив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих гіперзвукових ракет "Кинжал". Крім того, у Чорному морі присутні 2 ракетоносці із сумарним залпом до 14 "Калібрів".

Нагадаємо

У ніч на 30 листопада українська протиповітряна оборона відбила чергову російську атаку безпілотниками, знищивши та придушивши понад сотню дронів, якими рф намагалася вразити цілі в Україні.

Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни29.11.25, 10:36 • 8444 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
Чернігів
Запоріжжя
Київ