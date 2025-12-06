Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи
Київ • УНН
В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.
Україна в ніч на суботу, 6 грудня, опинилася під масованою ворожою атакою. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 1:22 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про загрозу з повітря.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!
Незабаром ЗМІ повідомили про перші вибухи - зокрема, під атакою опинились Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, а також Київ та область.
В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою
Тим часом моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих гіперзвукових ракет "Кинжал". Крім того, у Чорному морі присутні 2 ракетоносці із сумарним залпом до 14 "Калібрів".
Нагадаємо
У ніч на 30 листопада українська протиповітряна оборона відбила чергову російську атаку безпілотниками, знищивши та придушивши понад сотню дронів, якими рф намагалася вразити цілі в Україні.
