Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни

08:59 • 316 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 4142 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 18675 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 30365 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 31935 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 36331 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49952 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29422 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22185 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 47021 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Популярнi новини
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 12925 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 13295 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф29 листопада, 01:37 • 12934 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 15704 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко05:30 • 12568 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49951 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 38449 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 47020 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 45376 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 50546 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 29718 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 47552 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 67350 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 99373 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 114058 перегляди
Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих та десятки поранених внаслідок нічної масованої атаки рф близько 36 ракетами та 600 дронів. Головними цілями були енергетика та цивільні об'єкти, що призвело до пошкоджень та пожеж у житлових будинках.

Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф близько 36 ракетами та майже 600 дронів, що мала ціллю енергетику та цивільні об'єкти, вказавши, що відомо про 3 загиблих і десятки поранених, пише УНН.

У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким

- написав Зеленський.

рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла29.11.25, 09:54 • 4112 переглядiв

Президент наголосив: "Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на росію".

Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає

- наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Київ