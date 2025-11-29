Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф близько 36 ракетами та майже 600 дронів, що мала ціллю енергетику та цивільні об'єкти, вказавши, що відомо про 3 загиблих і десятки поранених, пише УНН.

У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким - написав Зеленський.

рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла

Президент наголосив: "Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на росію".