П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 7160 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 8620 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 16430 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 15457 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13759 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15605 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12712 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 20433 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 11036 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Добірка п'яти культових фільмів про Різдво, які створюють особливу магію та атмосферу. Серед них "Різдвяна історія", "Ельф", "Сам удома", "Як Грінч украв Різдво" та "Міцний горішок".

П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят

Різдво - це час особливої магії та душевного тепла, коли люди відчувають єдність, радість та віру в краще. УНН підготували добірку культових атмосферних фільмів, до яких глядачі з усього світу повертаються з року в рік.

Різдвяна історія (A Christmas Story) 1983

Напередодні Різдва дев’ятирічний американський хлопчик Ральфі, притулившись до вітрини великого магазину, мріє про пневматичну гвинтівку "Червоний вершник" - омріяний символ дитячих фантазій того часу. Це для нього найзаповітніший різдвяний подарунок. Набравшись сміливості, Ральфі просить про нього батьків, але робить це не в найкращий момент: батько бурчить, мати лякається "небезпечної іграшки", і хлопчик розуміє, що на подарунок від них годі й сподіватися. Та він не здається й вирішує звернутися по допомогу до самого Санта Клауса, шлях до якого в супермаркеті виявляється сповненим випробувань.

• Жанр: комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Боб Кларк;

• Актори: Мелінда Діллон, Деррен МакГевін, Пітер Біллінгслі, Скотт Шварц, Дж. Шеперд, Йен Петрелла, Тедде Мур, Р.Д. Робб, Зак Уорд.

Ельф (Elf) 2003

У дитинстві Бадді Хоббс виховувався в дитбудинку й одного Різдва через власну цікавість потрапив у мішок Санти та разом із ним опинився на Північному полюсі. Там його усиновив один з ельфів. Подорослішавши, Бадді вирушає на пошуки справжнього батька, але з’ясовує, що тому важливіший бізнес, ніж син. Попри це, він знайомиться з мачухою та зведеним братом і намагається пристосуватися до міського життя, про яке майже нічого не знає. Це призводить до безлічі кумедних ситуацій, адже головна місія Бадді - повернути людям віру в Різдво.

• Жанр: комедія, фентезі, романтичні;

• Країна: США, Німеччина;

• Режисер: Джон Фавро;

• Актори: Вілл Фаррел, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Едвард Еснер, Мері Стінберген, Зої Дешанель.

Сам удома (Home Alone) 1990

У великій родині Маккалістерів Кевіну бракувало уваги: брати насміхалися, сестри ігнорували, а батьки були зайняті підготовкою до поїздки в Європу. Ображений хлопчик побажав, щоб усі зникли - і його забули вдома. Залишившись сам, Кевін змушений швидко подорослішати. Коли ж на будинок націлюються грабіжники, він бере оборону у власні руки, влаштовуючи їм серію кумедних пасток. Хто переможе - досвідчені злочинці чи дев’ятирічний хлопчик, що залишився сам удома?

• Жанр: комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Кріс Коламбус;

• Актори: Макалей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд, Робертс Блоссом, Кетрін О'хара.

Як Грінч украв Різдво (How the Grinch Stole Christmas) 2000

Грінч, ображений насмішками, оселився на відлюдній горі й з роками сповнився злості, особливо зненавидівши Різдво - свято радості, якого сам був позбавлений. Напередодні чергового Різдва він вирішує викрасти його у ктовичів, вважаючи, що разом із подарунками зникне й саме свято. Однак несподівана зустріч із доброю та сміливою дівчинкою змушує Грінча замислитися: чи справді Різдво можна забрати, і чи здатна щира доброта розтопити його зачерствіле серце.

• Жанр: Комедія, фентезі;

• Країна: США, Німеччина;

• Режисери: Рон Говард;

• Актори: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі, Білл Ірвін.

Міцний горішок (Die Hard) 1988

Як помиритися з колишньою дружиною, якщо вона не хоче йти на контакт? Поліцейський із Нью-Йорка Джон Макклейн вирішує, що найкращий момент для цього — різдвяні свята, і вирушає на вечірку в хмарочос, де працює Холлі. Та святкування раптово перетворюється на кошмар: будівлю захоплює Ганс Грубер з бандою, беручи гостей у заручники разом із Холлі. Уникнувши полону, Макклейн самотужки кидає виклик терористам, озброєним до зубів і керованим чітким планом. Його єдина мета — врятувати кохану та десятки невинних життів.

Хоч фільм і не можна назвати затишним, різдвяна атмосфера надає йому виразного сезонного настрою. Адже поєднання святкових мотивів із напруженим сюжетом робить стрічку доречною для перегляду в зимові свята.

• Жанр: бойовий, трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Джон МакТірнан;

• Актори: Брюс Вілліс, Бонні Беделіа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глісон, Вільям Атертон, Харт Бокнер, Алан Рікман.

Ольга Розгон

