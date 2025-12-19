П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят

Різдво - це час особливої магії та душевного тепла, коли люди відчувають єдність, радість та віру в краще. УНН підготували добірку культових атмосферних фільмів, до яких глядачі з усього світу повертаються з року в рік.

Різдвяна історія (A Christmas Story) 1983

Напередодні Різдва дев’ятирічний американський хлопчик Ральфі, притулившись до вітрини великого магазину, мріє про пневматичну гвинтівку "Червоний вершник" - омріяний символ дитячих фантазій того часу. Це для нього найзаповітніший різдвяний подарунок. Набравшись сміливості, Ральфі просить про нього батьків, але робить це не в найкращий момент: батько бурчить, мати лякається "небезпечної іграшки", і хлопчик розуміє, що на подарунок від них годі й сподіватися. Та він не здається й вирішує звернутися по допомогу до самого Санта Клауса, шлях до якого в супермаркеті виявляється сповненим випробувань.

• Жанр: комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Боб Кларк;

• Актори: Мелінда Діллон, Деррен МакГевін, Пітер Біллінгслі, Скотт Шварц, Дж. Шеперд, Йен Петрелла, Тедде Мур, Р.Д. Робб, Зак Уорд.

Ельф (Elf) 2003

У дитинстві Бадді Хоббс виховувався в дитбудинку й одного Різдва через власну цікавість потрапив у мішок Санти та разом із ним опинився на Північному полюсі. Там його усиновив один з ельфів. Подорослішавши, Бадді вирушає на пошуки справжнього батька, але з’ясовує, що тому важливіший бізнес, ніж син. Попри це, він знайомиться з мачухою та зведеним братом і намагається пристосуватися до міського життя, про яке майже нічого не знає. Це призводить до безлічі кумедних ситуацій, адже головна місія Бадді - повернути людям віру в Різдво.

• Жанр: комедія, фентезі, романтичні;

• Країна: США, Німеччина;

• Режисер: Джон Фавро;

• Актори: Вілл Фаррел, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Едвард Еснер, Мері Стінберген, Зої Дешанель.

Сам удома (Home Alone) 1990

У великій родині Маккалістерів Кевіну бракувало уваги: брати насміхалися, сестри ігнорували, а батьки були зайняті підготовкою до поїздки в Європу. Ображений хлопчик побажав, щоб усі зникли - і його забули вдома. Залишившись сам, Кевін змушений швидко подорослішати. Коли ж на будинок націлюються грабіжники, він бере оборону у власні руки, влаштовуючи їм серію кумедних пасток. Хто переможе - досвідчені злочинці чи дев’ятирічний хлопчик, що залишився сам удома?

• Жанр: комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Кріс Коламбус;

• Актори: Макалей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд, Робертс Блоссом, Кетрін О'хара.

Як Грінч украв Різдво (How the Grinch Stole Christmas) 2000

Грінч, ображений насмішками, оселився на відлюдній горі й з роками сповнився злості, особливо зненавидівши Різдво - свято радості, якого сам був позбавлений. Напередодні чергового Різдва він вирішує викрасти його у ктовичів, вважаючи, що разом із подарунками зникне й саме свято. Однак несподівана зустріч із доброю та сміливою дівчинкою змушує Грінча замислитися: чи справді Різдво можна забрати, і чи здатна щира доброта розтопити його зачерствіле серце.

• Жанр: Комедія, фентезі;

• Країна: США, Німеччина;

• Режисери: Рон Говард;

• Актори: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі, Білл Ірвін.

Міцний горішок (Die Hard) 1988

Як помиритися з колишньою дружиною, якщо вона не хоче йти на контакт? Поліцейський із Нью-Йорка Джон Макклейн вирішує, що найкращий момент для цього — різдвяні свята, і вирушає на вечірку в хмарочос, де працює Холлі. Та святкування раптово перетворюється на кошмар: будівлю захоплює Ганс Грубер з бандою, беручи гостей у заручники разом із Холлі. Уникнувши полону, Макклейн самотужки кидає виклик терористам, озброєним до зубів і керованим чітким планом. Його єдина мета — врятувати кохану та десятки невинних життів.

Хоч фільм і не можна назвати затишним, різдвяна атмосфера надає йому виразного сезонного настрою. Адже поєднання святкових мотивів із напруженим сюжетом робить стрічку доречною для перегляду в зимові свята.

• Жанр: бойовий, трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Джон МакТірнан;

• Актори: Брюс Вілліс, Бонні Беделіа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глісон, Вільям Атертон, Харт Бокнер, Алан Рікман.