ukenru
15:48 • 3690 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 8284 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 9564 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 17334 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 16080 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 13954 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 15762 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12753 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 20751 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11051 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
публикации
Эксклюзивы
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Подборка пяти культовых фильмов о Рождестве, которые создают особую магию и атмосферу. Среди них "Рождественская история", "Эльф", "Один дома", "Как Гринч украл Рождество" и "Крепкий орешек".

Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников

Рождество — это время особой магии и душевного тепла, когда люди чувствуют единство, радость и веру в лучшее. УНН подготовили подборку культовых атмосферных фильмов, к которым зрители со всего мира возвращаются из года в год.

Рождественская история (A Christmas Story) 1983

Накануне Рождества девятилетний американский мальчик Ральфи, прижавшись к витрине большого магазина, мечтает о пневматической винтовке "Красный всадник" — заветном символе детских фантазий того времени. Это для него самый желанный рождественский подарок. Набравшись смелости, Ральфи просит о нем родителей, но делает это не в самый лучший момент: отец ворчит, мать пугается "опасной игрушки", и мальчик понимает, что на подарок от них не стоит и надеяться. Но он не сдается и решает обратиться за помощью к самому Санта-Клаусу, путь к которому в супермаркете оказывается полон испытаний.

• Жанр: комедия;

• Страна: США;

• Режиссер: Боб Кларк;

• Актеры: Мелинда Диллон, Даррен МакГэвин, Питер Биллингсли, Скотт Шварц, Дж. Шеперд, Йен Петрелла, Тедде Мур, Р.Д. Робб, Зак Уорд.

Эльф (Elf) 2003

В детстве Бадди Хоббс воспитывался в детдоме и однажды на Рождество из-за собственного любопытства попал в мешок Санты и вместе с ним оказался на Северном полюсе. Там его усыновил один из эльфов. Повзрослев, Бадди отправляется на поиски настоящего отца, но выясняет, что тому важнее бизнес, чем сын. Несмотря на это, он знакомится с мачехой и сводным братом и пытается приспособиться к городской жизни, о которой почти ничего не знает. Это приводит к множеству забавных ситуаций, ведь главная миссия Бадди — вернуть людям веру в Рождество.

• Жанр: комедия, фэнтези, романтические;

• Страна: США, Германия;

• Режиссер: Джон Фавро;

• Актеры: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Эдвард Эснер, Мэри Стинберген, Зои Дешанель.

Один дома (Home Alone) 1990

В большой семье Маккалистеров Кевину не хватало внимания: братья насмехались, сестры игнорировали, а родители были заняты подготовкой к поездке в Европу. Обиженный мальчик пожелал, чтобы все исчезли — и его забыли дома. Оставшись один, Кевин вынужден быстро повзрослеть. Когда же на дом нацеливаются грабители, он берет оборону в собственные руки, устраивая им серию забавных ловушек. Кто победит — опытные преступники или девятилетний мальчик, оставшийся один дома?

• Жанр: комедия;

• Страна: США;

• Режиссер: Крис Коламбус;

• Актеры: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Робертс Блоссом, Кэтрин О'Хара.

Как Гринч украл Рождество (How the Grinch Stole Christmas) 2000

Гринч, обиженный насмешками, поселился на уединенной горе и с годами исполнился злобы, особенно возненавидев Рождество — праздник радости, которого сам был лишен. Накануне очередного Рождества он решает похитить его у ктовичей, считая, что вместе с подарками исчезнет и сам праздник. Однако неожиданная встреча с доброй и смелой девочкой заставляет Гринча задуматься: действительно ли Рождество можно забрать, и способна ли искренняя доброта растопить его очерствевшее сердце.

• Жанр: Комедия, фэнтези;

• Страна: США, Германия;

• Режиссеры: Рон Ховард;

• Актеры: Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански, Билл Ирвин.

Крепкий орешек (Die Hard) 1988

Как помириться с бывшей женой, если она не хочет идти на контакт? Полицейский из Нью-Йорка Джон Макклейн решает, что лучший момент для этого — рождественские праздники, и отправляется на вечеринку в небоскреб, где работает Холли. Но празднование внезапно превращается в кошмар: здание захватывает Ганс Грубер с бандой, беря гостей в заложники вместе с Холли. Избежав плена, Макклейн в одиночку бросает вызов террористам, вооруженным до зубов и управляемым четким планом. Его единственная цель — спасти любимую и десятки невинных жизней.

Хотя фильм и нельзя назвать уютным, рождественская атмосфера придает ему выразительный сезонный настрой. Ведь сочетание праздничных мотивов с напряженным сюжетом делает ленту уместной для просмотра в зимние праздники.

• Жанр: боевик, триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Джон МакТирнан;

• Актеры: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон, Уильям Атертон, Харт Бокнер, Алан Рикман.

Ольга Розгон

ОбществоКультураУНН Lite
Новый год
Режиссер
Фильм
Нью-Йорк
Германия
Соединённые Штаты