Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы
Киев • УНН
В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.
Украина в ночь на субботу, 6 декабря, оказалась под массированной вражеской атакой. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 1:22 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили об угрозе с воздуха.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!
Вскоре СМИ сообщили о первых взрывах - в частности, под атакой оказались Чернигов, Днепр, Запорожье, а также Киев и область.
В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой
Тем временем мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, в Черном море присутствуют 2 ракетоносца с суммарным залпом до 14 "Калибров".
Напомним
В ночь на 30 ноября украинская противовоздушная оборона отразила очередную российскую атаку беспилотниками, уничтожив и подавив более сотни дронов, которыми РФ пыталась поразить цели в Украине.
