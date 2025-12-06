Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы

Украина в ночь на субботу, 6 декабря, оказалась под массированной вражеской атакой. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 1:22 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили об угрозе с воздуха.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К! - отметили в ВС.

Вскоре СМИ сообщили о первых взрывах - в частности, под атакой оказались Чернигов, Днепр, Запорожье, а также Киев и область.

В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой - предупредил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, в Черном море присутствуют 2 ракетоносца с суммарным залпом до 14 "Калибров".

Напомним

В ночь на 30 ноября украинская противовоздушная оборона отразила очередную российскую атаку беспилотниками, уничтожив и подавив более сотни дронов, которыми РФ пыталась поразить цели в Украине.

