Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Киев • УНН
россия ночью атаковала энергетику Украины, оставив обесточенными абонентов в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В результате постоянных атак почти во всех регионах Украины применяются графики ограничения потребления электроэнергии.
россия ночью атаковала энергетику в Украине, на утро есть обесточивания в 5 областях, графики сегодня почти во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
Враг совершил обстрелы объектов генерации и сетей передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. Как следствие - на утро есть обесточенные абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях. Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, "ночью враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сам город. Воздушные удары повлекли за собой новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника".
В ДТЭК уточнили: "Одесская область: враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования нужно время".
Графики отключений
Вследствие постоянных атак рф - на сегодня почти во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления, которые помогают балансировать энергосистему
Как отмечается, Минэнерго работает совместно с Госэнергонадзором и ОВА, "чтобы высвободить дополнительные мощности и сделать более справедливое и сбалансированное распределение электроэнергии в условиях ограничений и повреждений энергосистемы". "А именно, урегулировать вопросы отключения потребителей, которые запитаны от сетей объектов критической инфраструктуры, не включаемых в графики почасового отключения", - говорится в сообщении.
"Несмотря ни на что украинская энергетика работает как целостный организм. Мы остаемся объединенной энергосистемой, работаем параллельно с Европой, выполняются все перетоки в соответствии с достигнутыми с партнерами договоренностями. Используем мощности импорта и при необходимости пользуемся аварийной помощью", - отметили в Минэнерго.
