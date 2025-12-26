$41.930.22
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

россия ночью атаковала энергетику Украины, оставив обесточенными абонентов в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В результате постоянных атак почти во всех регионах Украины применяются графики ограничения потребления электроэнергии.

Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго

россия ночью атаковала энергетику в Украине, на утро есть обесточивания в 5 областях, графики сегодня почти во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Враг совершил обстрелы объектов генерации и сетей передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. Как следствие - на утро есть обесточенные абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях. Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы

- сообщили в Минэнерго.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, "ночью враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сам город. Воздушные удары повлекли за собой новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника".

В ДТЭК уточнили: "Одесская область: враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования нужно время".

Графики отключений

Вследствие постоянных атак рф - на сегодня почти во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления, которые помогают балансировать энергосистему

- указали в Минэнерго.

Как отмечается, Минэнерго работает совместно с Госэнергонадзором и ОВА, "чтобы высвободить дополнительные мощности и сделать более справедливое и сбалансированное распределение электроэнергии в условиях ограничений и повреждений энергосистемы". "А именно, урегулировать вопросы отключения потребителей, которые запитаны от сетей объектов критической инфраструктуры, не включаемых в графики почасового отключения", - говорится в сообщении.

"Несмотря ни на что украинская энергетика работает как целостный организм. Мы остаемся объединенной энергосистемой, работаем параллельно с Европой, выполняются все перетоки в соответствии с достигнутыми с партнерами договоренностями. Используем мощности импорта и при необходимости пользуемся аварийной помощью", - отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Николаевская область
Харьковская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Херсонская область
Европа
Украина