$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
08:30 • 2372 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 1276 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 5262 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 7804 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 11659 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 21520 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 70609 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 68776 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 83294 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 41030 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
6.1м/с
83%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 12834 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 12756 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 9722 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 10819 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 5368 перегляди
Публікації
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 2374 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 5264 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 70611 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 73144 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 54175 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Австралія
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 1348 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 16664 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 20694 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 21693 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 24864 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

росія вночі атакувала енергетику України, залишивши знеструмленими абонентів у Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Унаслідок постійних атак майже у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження споживання електроенергії.

Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго

росія вночі атакувала енергетику в Україні, на ранок є знеструмлення у 5 областях, графіки сьогодні майже у всіх регіонах України, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі обстріли

Ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок - на ранок є знеструмлені абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях. Енергетики працюють для того, аби якнайшвидше провести відновлювальні роботи

- повідомили у Міненерго.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "уночі ворог знову атакував Одеський регіон ударними безпілотниками. Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто. Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка".

У ДТЕК уточнили: "Одещина: ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час".

Графіки відключень

Внаслідок постійних атак рф - на сьогодні майже у всіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання, які допомагають балансувати енергосистему

- вказали у Міненерго.

Як зазначається, Міненерго працює спільно з Держенергонаглядом та ОВА, "щоб вивільнити додаткові потужності та зробити більш справедливий і збалансований розподіл електроенергії в умовах обмежень і пошкоджень енергосистеми". "А саме, врегулювати питання відключення споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури, що не включаються до графіків погодинного відключення", - ідеться у повідомленні.

"Попри все українська енергетика працює як цілісний організм. Ми залишаємося об’єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою, виконуються всі перетоки відповідно до досягнутих з партнерами домовленостей. Використовуємо потужності імпорту і за потреби користуємося аварійною допомогою", - зазначили у Міненерго.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09 • 4662 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Миколаївська область
Харківська область
Одеська область
Міністерство енергетики України
Херсонська область
Європа
Україна