Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Київ • УНН
росія вночі атакувала енергетику України, залишивши знеструмленими абонентів у Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Унаслідок постійних атак майже у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження споживання електроенергії.
росія вночі атакувала енергетику в Україні, на ранок є знеструмлення у 5 областях, графіки сьогодні майже у всіх регіонах України, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Ворожі обстріли
Ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок - на ранок є знеструмлені абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях. Енергетики працюють для того, аби якнайшвидше провести відновлювальні роботи
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "уночі ворог знову атакував Одеський регіон ударними безпілотниками. Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто. Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка".
У ДТЕК уточнили: "Одещина: ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час".
Графіки відключень
Внаслідок постійних атак рф - на сьогодні майже у всіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання, які допомагають балансувати енергосистему
Як зазначається, Міненерго працює спільно з Держенергонаглядом та ОВА, "щоб вивільнити додаткові потужності та зробити більш справедливий і збалансований розподіл електроенергії в умовах обмежень і пошкоджень енергосистеми". "А саме, врегулювати питання відключення споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури, що не включаються до графіків погодинного відключення", - ідеться у повідомленні.
"Попри все українська енергетика працює як цілісний організм. Ми залишаємося об’єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою, виконуються всі перетоки відповідно до досягнутих з партнерами домовленостей. Використовуємо потужності імпорту і за потреби користуємося аварійною допомогою", - зазначили у Міненерго.
Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09 • 4662 перегляди