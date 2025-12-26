Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о мощном и смертоносном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии по его приказу. Он подчеркнул, что США не позволят процветать радикальному исламскому терроризму.
Детали
"Сегодня ночью, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористической мрази ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которая на протяжении многих лет, а то и столетий, жестоко убивала преимущественно невинных христиан!" - написал Трамп.
По словам главы Белого дома, под его руководством США "не позволят процветать радикальному исламскому терроризму".
В свою очередь Африканское командование (AFRICOM) США уточнило, что в результате ударов погибли несколько "террористов ИГИЛ".
AFRICOM нанес удар по просьбе нигерийских властей в штате Собото, которые убили нескольких террористов ИГИЛ. Смертельные удары по ИГИЛ демонстрируют силу наших военных и нашу приверженность ликвидации террористических угроз против американцев в стране и за рубежом
Напомним
Накануне в нигерийском городе Майдугури произошел взрыв в мечети Джумаат во время вечерней молитвы. Погибли пять человек, около 35 получили ранения.
