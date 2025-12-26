Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американские военные по его приказу "нанесли мощный и смертоносный удар" по террористам ИГИЛ в Нигерии. Об этом сообщает УНН.

"Сегодня ночью, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористической мрази ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которая на протяжении многих лет, а то и столетий, жестоко убивала преимущественно невинных христиан!" - написал Трамп.

По словам главы Белого дома, под его руководством США "не позволят процветать радикальному исламскому терроризму".

В свою очередь Африканское командование (AFRICOM) США уточнило, что в результате ударов погибли несколько "террористов ИГИЛ".

AFRICOM нанес удар по просьбе нигерийских властей в штате Собото, которые убили нескольких террористов ИГИЛ. Смертельные удары по ИГИЛ демонстрируют силу наших военных и нашу приверженность ликвидации террористических угроз против американцев в стране и за рубежом