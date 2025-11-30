ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
Київ • УНН
У ніч на 30 листопада українська ППО відбивала чергову російську атаку, знищивши та придушивши 104 зі 122 ворожих дронів та ракет. Попри високу ефективність, зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА у 13 локаціях.
У ніч на 30 листопада українська протиповітряна оборона відбила чергову російську атаку безпілотниками, знищивши та придушивши понад сотню дронів, якими рф намагалася вразити цілі в Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Повітряних сил, російські війська запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 122 ударні БпЛА різних типів – Shahed, "Гербера" та інші – з напрямків орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ і гвардійське. Близько 75 із них були "шахедами".
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 ПС ЗСУ повідомили про знищення або подавлення 104 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.
Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА у 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох районах.
