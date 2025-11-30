$42.190.00
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 13759 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 25627 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 21148 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21136 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20566 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16062 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15804 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14360 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14937 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони

Київ • УНН

 • 312 перегляди

У ніч на 30 листопада українська ППО відбивала чергову російську атаку, знищивши та придушивши 104 зі 122 ворожих дронів та ракет. Попри високу ефективність, зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА у 13 локаціях.

ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони

У ніч на 30 листопада українська протиповітряна оборона відбила чергову російську атаку безпілотниками, знищивши та придушивши понад сотню дронів, якими рф намагалася вразити цілі в Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил, російські війська запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 122 ударні БпЛА різних типів – Shahed, "Гербера" та інші – з напрямків орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ і гвардійське. Близько 75 із них були "шахедами".

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ПС ЗСУ повідомили про знищення або подавлення 104 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА у 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох районах.

Генштаб оприлюднив ранкове зведення: за добу – 271 бій і масовані удари рф по лінії фронту30.11.25, 09:11 • 494 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна