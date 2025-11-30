$42.190.00
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 14890 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 26596 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 22013 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21800 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20897 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16292 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15910 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14431 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15031 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Генштаб оприлюднив ранкове зведення: за добу – 271 бій і масовані удари рф по лінії фронту

Київ • УНН

 • 982 перегляди

За добу 30 листопада 2025 року відбувся 271 бойове зіткнення, ворог здійснив 3 ракетні та 40 авіаційних ударів. ЗСУ ліквідували 1160 військових РФ та знищили 5 танків, 14 бронемашин і 508 безпілотників.

Генштаб оприлюднив ранкове зведення: за добу – 271 бій і масовані удари рф по лінії фронту

Українські Сили оборони продовжують стримувати інтенсивний наступ російських військ на кількох напрямках фронту. Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському та Олександрівському напрямку, пише УНН.

Деталі

Станом на 08:00 30 листопада 2025 року в Україні триває 1376-та доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулося 271 бойове зіткнення, ворог здійснив 3 ракетні та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет, 110 керованих авіабомб, а також провів 3813 обстрілів, зокрема 59 – із РСЗВ. Для атак по позиціях Сил оборони росіяни залучили 4033 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали населені пункти на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запорізькій області.

Українські ракетні війська й артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два артилерійські засоби противника.

Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку – 76 штурмів. Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському (25 атак), Олександрівському (44 атаки), Лиманському (23 атаки), Куп’янському (14 атак) та Гуляйпільському (15 атак) напрямках.

Втрати ворога за добу склали 1160 військових, а також п’ять танків, 14 бронемашин, сім артсистем, дві РСЗВ, 508 безпілотників, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки.

Українські військові продовжують завдавати суттєвих втрат окупаційним підрозділам та руйнувати їхній наступальний потенціал у тилу.

"Ваша робота непомітна для більшості": Сирський привітав радіотехнічні війська з професійним святом30.11.25, 08:31 • 1844 перегляди

Степан Гафтко

