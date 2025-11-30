Генштаб оприлюднив ранкове зведення: за добу – 271 бій і масовані удари рф по лінії фронту
Київ • УНН
За добу 30 листопада 2025 року відбувся 271 бойове зіткнення, ворог здійснив 3 ракетні та 40 авіаційних ударів. ЗСУ ліквідували 1160 військових РФ та знищили 5 танків, 14 бронемашин і 508 безпілотників.
Українські Сили оборони продовжують стримувати інтенсивний наступ російських військ на кількох напрямках фронту. Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському та Олександрівському напрямку, пише УНН.
Деталі
Станом на 08:00 30 листопада 2025 року в Україні триває 1376-та доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулося 271 бойове зіткнення, ворог здійснив 3 ракетні та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет, 110 керованих авіабомб, а також провів 3813 обстрілів, зокрема 59 – із РСЗВ. Для атак по позиціях Сил оборони росіяни залучили 4033 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали населені пункти на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запорізькій області.
Українські ракетні війська й артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два артилерійські засоби противника.
Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку – 76 штурмів. Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському (25 атак), Олександрівському (44 атаки), Лиманському (23 атаки), Куп’янському (14 атак) та Гуляйпільському (15 атак) напрямках.
Втрати ворога за добу склали 1160 військових, а також п’ять танків, 14 бронемашин, сім артсистем, дві РСЗВ, 508 безпілотників, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки.
Українські військові продовжують завдавати суттєвих втрат окупаційним підрозділам та руйнувати їхній наступальний потенціал у тилу.
"Ваша робота непомітна для більшості": Сирський привітав радіотехнічні війська з професійним святом30.11.25, 08:31 • 1844 перегляди