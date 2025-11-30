"Ваша робота непомітна для більшості": Сирський привітав радіотехнічні війська з професійним святом

Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський привітав воїнів-радіотехніків із професійним святом. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сирського, День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (РТВ) – професійне свято тих, хто забезпечує раннє виявлення повітряних загроз і передачу інформації для реагування системи ППО.

Саме військовослужбовцям радіотехнічних військ українські громадяни завдячують своєчасним попередженням про повітряну небезпеку. ... Ваша робота непомітна для більшості, але добре зрозуміла тим, хто приймає рішення й виконує бойові задачі - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він нагадав, що у перші години повномасштабного вторгнення росії воїни РТВ змогли вийти з-під удару противника, зберегти систему управління та забезпечити необхідною інформацією Повітряні Сили, і завдяки їм ефективно виконали своє завдання сили протиповітряної оборони й українська авіація.

"Щиро вітаю воїнів РТВ з професійним святом. Бажаю міцного здоров’я, надійної техніки і мирного неба. Висловлюю вдячність за вашу невтомну працю на користь українського народу. Пам’ятаємо наших побратимів і посестер, які загинули від рук кривавих російських окупантів на бойовому чергуванні і виконуючи бойові завдання. Ми переможемо!", - написав Сирський.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. РТВ є очима для зенітно-ракетних військ, авіації та мобільних груп зі знищення БПЛА. Саме вони виявляють у небі ворожі цілі: літаки, ракети та безпілотники.

Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети