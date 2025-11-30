$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 12710 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 23604 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 19855 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 19986 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 19644 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15685 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15494 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14253 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14837 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15237 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Ваша робота непомітна для більшості": Сирський привітав радіотехнічні війська з професійним святом

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Генерал Олександр Сирський привітав воїнів-радіотехніків з професійним святом, відзначивши їхню роль у ранньому виявленні повітряних загроз. Він наголосив, що завдяки їхній роботі сили ППО та авіація ефективно виконали завдання на початку повномасштабного вторгнення.

"Ваша робота непомітна для більшості": Сирський привітав радіотехнічні війська з професійним святом

Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський привітав воїнів-радіотехніків із професійним святом. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сирського, День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (РТВ) – професійне свято тих, хто забезпечує раннє виявлення повітряних загроз і передачу інформації для реагування системи ППО.

Саме військовослужбовцям радіотехнічних військ українські громадяни завдячують своєчасним попередженням про повітряну небезпеку. ... Ваша робота непомітна для більшості, але добре зрозуміла тим, хто приймає рішення й виконує бойові задачі

- зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він нагадав, що у перші години повномасштабного вторгнення росії воїни РТВ змогли вийти з-під удару противника, зберегти систему управління та забезпечити необхідною інформацією Повітряні Сили, і завдяки їм ефективно виконали своє завдання сили протиповітряної оборони й українська авіація.

"Щиро вітаю воїнів РТВ з професійним святом. Бажаю міцного здоров’я, надійної техніки і мирного неба. Висловлюю вдячність за вашу невтомну працю на користь українського народу. Пам’ятаємо наших побратимів і посестер, які загинули від рук кривавих російських окупантів на бойовому чергуванні і виконуючи бойові завдання. Ми переможемо!", - написав Сирський.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. РТВ є очима для зенітно-ракетних військ, авіації та мобільних груп зі знищення БПЛА. Саме вони виявляють у небі ворожі цілі: літаки, ракети та безпілотники.

Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети17.11.25, 14:17 • 2507 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський