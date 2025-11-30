День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день сексу: що відзначають 30 листопада

Сьогодні, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, а у світі Всесвітній день домашніх тварин та Міжнародний день сексу, пише УНН.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Сьогодні, 30 листопада, відзначається День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Подія була започаткована у 2010 році, згідно наказу міністра оборони.

Радіотехнічні війська є очима для зенітно-ракетних військ, авіації та мобільних груп зі знищення БПЛА. Саме вони виявляють у небі ворожі цілі: літаки, ракети та безпілотники.

Вчасне виявлення повітряної цілі підвищує шанси того, що вона буде знищена.

На початок 2022 року радіотехнічні війська ПС ЗСУ були озброєні на 100%, а 30% техніки складали сучасні новітні зразки українського виробництва: було прийнято радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 Фенікс-1 і модернізованої до виду 35Д6М радіолокаційну станцію (РЛС) 19Ж6.

Від початку широкомасштабного вторгнення рф на територію України, у зв'язку із посиленням загроз, процес модернізації радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ прискорився.

Зокрема, із західними системами ППО Україну надійшли і сучасні радіолокаційні комплекси.

Всесвітній день домашніх тварин

30 листопада – справжнє свято для тих, хто обожнює кішок, собак, папуг та інших домашніх тварин. Подія має міжнародний характер та називається Всесвітнім днем домашніх тварин. Тварини не дарма називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування. Особливо це стосується домашніх вихованців, які цілковито залежать від свого господаря.

Ініціативу запровадити свято для квартирних вихованців виникло у представників руху за захист природи. Ідея була представлена під час Міжнародного Конгресу, який відбувся в Італії в 1931 році. Тоді на з’їзд зібралися представники різних організацій, які займалися питаннями захисту довкілля та охорони природи і екології.

До домашніх тварин відносяться не тільки улюбленці, які люди тримають в квартирі, але й свійські істоти та звірі, що знаходяться в зоопарках тощо. З давніх-давен людина докладає неабияких зусиль, щоб приручити різні види птахів та ссавців. Цей процес триває і в наші дні. Слід зазначити, що деякі види неможливо одомашнити, попри всі старання фахівців.

Міжнародний день сексу

Кожного року 30 листопада світ відзначає Міжнародний день сексу. Свято з’явилося у 2007 році на форумах в інтернеті, де, власне, і обрали головне місце проведення – місто Амстердам.

День сексу не є офіційним святковим днем, проте входить до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Схожа подія існувала ще в Давньому Римі, коли під кінець осені люди влаштовували свято родючості, спрямоване на розширення роду.

У Міжнародний день сексу влаштовується мітинги сексуальних меншин, розповсюджується інформація щодо безпеки статевих актів, а наприкінці свята в небо запускаються яскраві надуті презервативи. Метою свята є поширення теми сексу та сексуальності.

День пам'яті всіх жертв хімічної війни

Щороку 30 листопада, або в перший день чергової сесії Конференції держав-учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), світ відзначає День пам'яті всіх жертв хімічної війни. Цей день був установлений після ухвалення важливого рішення на 20-й сесії Конференції держав-учасниць у 2015 році. Важливо зазначити, що саме ця дата стала символом пам'яті про трагедії, які принесла хімічна зброя.

Використання хімічної зброї в бойових діях стало страшною реальністю під час Першої світової війни. Це був перший конфлікт, де хімічні агенти, такі як хлор, фосген та іприт, використовувалися в масштабах, яких світ до цього не бачив.

Понад 100 000 людей загинули від отруйних газів, а ще мільйони стали жертвами важких отруєнь і поранень. Військові по всьому світу швидко зрозуміли, що хімічна зброя може змінити хід війни, але також розплатилась за це величезною кількістю смертей і страждань.

День вічної молодості

У сучасному світі, де роки темп життя шалений, а мода й технології змінюються миттєво, є щось, що залишається незмінним - відчуття молодості, енергії та жаги до життя. Саме це й вшановує День вічної молодості - свято, яке відзначається 30 листопада, на день народження одного з найвідоміших телеведучих Америки - Діка Кларка.

Дік Кларк був легендою американського телебачення, ведучим культової програми American Bandstand, яка транслювалася з 1952 по 1989 роки. Саме ця програма стала символом молодіжної культури, музичних відкриттів, перших танців і безтурботної атмосфери 50–70-х років.

Завдяки своїй невимушеності, харизмі та вічно молодому вигляду, Дік Кларк отримав прізвисько "найстарший підліток Америки". Він не просто вів шоу - він втілював молодість у всіх її формах: через музику, моду, стиль життя і життєлюбство.

Після його смерті свято День вічної молодості було започатковано як спосіб вшанувати не лише його постать, а й універсальну ідею: молодість - це не вік, а стан душі.

