Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики

Все більше людей дозволяють своїм домашнім улюбленцям спати разом із собою, хтось із любові, хтось із жалю, а для когось це стало незамінним ритуалом затишку перед сном. Але навіть найніжніший мурчик чи слухняний пес можуть становити ризики для здоров’я людини, якщо не дотримуватися правил безпеки та гігієни. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій пояснила журналістці УНН, у яких випадках сон із тваринами безпечний, а коли спільне ліжко краще залишити тільки людям.

Ризики від тварини у ліжку

За словами лікаря - ветеринара, коли тварина вакцинована, оброблена від паразитів і доглянута – ризики мінімальні. Проте, навіть за таких умов є нюанси, які можуть вплинути на самопочуття людини. Найпомітніший з них – порушення сну, адже тварини мають інші цикли відпочинку та активності, які дуже відрізняються від людських.

Якщо тварина здорова, вакцинована, оброблена від паразитів і в гарному гігієнічному стані, то ризики мінімальні. Але у людини майже завжди погіршується якість сну, бо сон тварин - поліфазний, особливо у котів. Це означає, що вони активні між циклами та можуть будити власника - пояснює Єлизавета Бабій.

Така активність тварин може робити сон більш поверхневим і менш відновлювальним. Крім того, шерсть, якої тварини позбуваються цілий рік, може викликати подразнення очей, носа чи шкіри. А у людей із підвищеною чутливістю, шерсть та часточки з хутра, здатні навіть провокувати алергію, а в окремих випадках, ще й астматичні прояви.

А ось у разі, якщо улюбленець має доступ до вулиці, ситуація змінюється кардинально. Навіть доглянута тварина може принести додому паразитів або збудники інфекцій. Найчастіше – бліх чи кліщів, які чіпляються механічно на хутро й легко потрапляють у ліжко.

Кіт, який гуляє на вулиці, може принести все, що завгодно - бліх, кліщів, бруд. Навіть якщо тварину не вкусили паразити, вона переносить їх механічно. До того ж блошина слина – це сильний алерген, який викликає висип і свербіж - наголошує Бабій.

Окрім паразитів, існує ризик передачі зоонозів - інфекцій, що передаються від тварини до людини природним шляхом. Вони можуть бути спричинені бактеріями, вірусами, грибками, паразитами, а людина може заразитися від тварин під час прямого контакту: через заражену їжу, воду або навіть через повітря. Хоча ймовірність зараження у сплячому стані невелика, лікарка наголошує, що недоглянута тварина збільшує ризики в рази. Натомість, навіть обробка тварини, не повністю звільняє її поверхню від можливих "пасажирів".

Механічно бліх чи кліщів можуть переносити навіть оброблені тварини, зокрема, коти. Захист працює так, що саме тварина не страждає, але принести паразитів додому вона може - каже Єлизавета Бабій.

Тому фахівці радять регулярно проводити гігієнічні процедури. Для котів найважливішим є очищення зон, які найбільше контактують із середовищем – лап, морди, грудей. А собак перед прогулянкою можна обробляти спеціальними спреями, що відлякують паразитів.

Коли категорично не можна пускати тварину в ліжко?

Є низка ситуацій, коли ветеринари наполегливо радять відмовитися від спільного сну. Передусім це стосується дуже маленьких або літніх тварин, які можуть впасти, травмуватися або бути випадково притиснутими уві сні.

Дуже маленькі чи старі тваринки можуть постраждати механічно: їх легко притиснути уві сні, або вони можуть невдало стрибнути з ліжка. Також, не рекомендують спати разом із собачками, що мають поведінкові розлади чи агресію, адже вони можуть сприймати ліжко як свою територію, а потім відстоювати її, агресуючи на господаря - зазначає Бабій.

Крім того, окреме "ні" - тваринам із нетриманням або хронічними інфекціями.

Собаки краще, ніж коти?

Собаки краще переносять обробки, тому ризик механічного перенесення кліщів чи бліх менший. До того ж сон із собакою менш турбулентний – вони рідше турбують власника.

Оброблений собака – дуже безпечний сусід для сну. Він практично не переносить активні форми інфекцій і рідко приносить кліщів. До того ж під час сну саме з собакою виділяється більше окситоцину – гормону спокою - пояснює фахівчиня.

Але є важливий нюанс. Єлизавета Бабій наголошує, що собака має заходити на ліжко лише за командою. Це формує правильну ієрархію й запобігає територіальній агресії.

Чому коти іноді будять господарів посеред ночі?

Це не каприз і не погана поведінка, каже фахівчиня. Річ у тім, що котики мають короткий сон, хоч і сплять часто, і вони не розуміють, що людина має інший, довгий цикл сну. До того ж, у сплячої людини сповільнюється дихання та серцебиття. У зв’язку з цим, хвостатий улюбленець може банально розхвилюватися за життя свого господаря.

Коти інколи лапкою торкаються обличчя, або кричать посеред ночі біля вашого ліжка, бо хвилюються, що людина занадто довго лежить нерухомо й повільно дихає. Вони буквально перевіряють, чи ви живі - пояснила лікарка.

Спільний сон із домашнім улюбленцем може бути приємним і навіть корисним, якщо тварина доглянута, здорова та правильно вихована. Тож, у підсумку, перед тим, як дозволити коту чи собаці спати з вами, варто оцінити всі ризики та створити чіткі правила, які зроблять ніч безпечною і спокійною для всіх.