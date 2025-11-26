Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла

Встановлення сонячних панелей у приватному будинку може зробити його власника на 100% енергонезалежними, проте вони працюють, коли є сонце, коли не пасмурно. Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно закупити додаткове обладнання, яке дозволить накопичувати електроенергію. Про це в коментарі УНН розповів експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами Попенка, він би рекомендував у приватному будинку встановлювати сонячні панелі, проте варто пам’ятати, що сама сонячна панель не накопичує електроенергію. Тобто, сонячна панель працює тільки, коли сонце є, коли не пасмурно.

Для того, щоб накопичувати електроенергію, потрібно ще покупати додаткове обладнання, щоб воно могло накопичуватися. Окремо сонячна панель працює тільки, коли сонце є, коли не пасмурно. Наприклад, якщо брати січень, то у січні такі сонячні панелі виробляють не більше 10% від потужності. Якщо ви встановлюєте сонячну панель у приватному будинку.. Я б взагалі рекомендував би всім встановлювати сонячні панелі, встановлювати акумулятори, тому що у вас немає електроенергії… сонце світить і ви користуєтеся електроенергією. Якщо не користуєтеся, то вона накопичується. Тобто, у приватному будинку це абсолютно працює, ви можете стати на 100% енергонезалежними - каже Попенко.

Проте, він наголошує, що встановлення сонячних панелей та закупівля обладнання задоволення не з дешевих.

Якщо казати за багатоквартирний будинок, то тут набагато складніше. Встановити сонячні панелі, щоб задовольнити споживання електроенергії для умовно 300 квартир у багатоквартирному будинку, фізично неможливо. Тому, якщо і встановлювати сонячні панелі, то мова йде про освітлення місць загального користування, ліфти і насосна група на подачі води на верхні поверхи. Ми ж кажемо не тільки про сонячні панелі, ми кажемо про те, щоб встановлювати їх разом з акумуляторами - додав Попенко.

