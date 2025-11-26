$42.400.03
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Встановлення сонячних панелей у приватному будинку може зробити його власника на 100% енергонезалежним. Проте для накопичення електроенергії потрібно додаткове обладнання, оскільки самі панелі працюють лише за наявності сонця.

Встановлення сонячних панелей у приватному будинку може зробити його власника на 100% енергонезалежними, проте вони працюють, коли є сонце, коли не пасмурно. Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно закупити додаткове обладнання, яке дозволить накопичувати електроенергію. Про це в коментарі УНН розповів експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Деталі

За словами Попенка, він би рекомендував у приватному будинку встановлювати сонячні панелі, проте варто пам’ятати, що сама сонячна панель не накопичує електроенергію. Тобто, сонячна панель працює тільки, коли сонце є, коли не пасмурно.

Для того, щоб накопичувати електроенергію, потрібно ще покупати додаткове обладнання, щоб воно могло накопичуватися. Окремо сонячна панель працює тільки, коли сонце є, коли не пасмурно. Наприклад, якщо брати січень, то у січні такі сонячні панелі виробляють не більше 10% від потужності. Якщо ви встановлюєте сонячну панель у приватному будинку.. Я б взагалі рекомендував би всім встановлювати сонячні панелі, встановлювати акумулятори, тому що у вас немає електроенергії… сонце світить і ви користуєтеся електроенергією. Якщо не користуєтеся, то вона накопичується. Тобто, у приватному будинку це абсолютно працює, ви можете стати на 100% енергонезалежними

 - каже Попенко. 

Проте, він наголошує, що встановлення сонячних панелей та закупівля обладнання задоволення не з дешевих. 

Якщо казати за багатоквартирний будинок, то тут набагато складніше. Встановити сонячні панелі, щоб задовольнити споживання електроенергії для умовно 300 квартир у багатоквартирному будинку, фізично неможливо. Тому, якщо і встановлювати сонячні панелі, то мова йде про освітлення місць загального користування, ліфти і насосна група на подачі води на верхні поверхи. Ми ж кажемо не тільки про сонячні панелі, ми кажемо про те, щоб встановлювати їх разом з акумуляторами

- додав Попенко. 

Павло Башинський

