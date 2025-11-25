Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
Київ • УНН
Вночі 24-25 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва та кількох областей. Понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла, застосовані аварійні та погодинні відключення.
У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
