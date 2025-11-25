$42.370.10
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 2054 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 2704 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 3228 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 31080 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 64122 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 56314 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 50907 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 76148 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 67622 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Вночі 24-25 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва та кількох областей. Понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла, застосовані аварійні та погодинні відключення.

Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф

У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру

- йдеться у повідомленні.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону

- додали в Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про нічну масовану атаку РФ 22 ракетами та понад 460 дронами. Основний удар прийшовся на Київ та область, також ворог бив по Одещині та ще 4 регіонах, атакуючи енергетику.

Ольга Розгон

