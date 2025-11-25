Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
Киев • УНН
Ночью 24-25 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева и нескольких областей. Более 100 тысяч потребителей остались без света, применены аварийные и почасовые отключения.
В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. Более 100 тысяч потребителей остались без света. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате атаки на утро обесточено более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской и более 8 тысяч в Харьковской. Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о ночной массированной атаке РФ 22 ракетами и более 460 дронами. Основной удар пришелся на Киев и область, также враг бил по Одесской области и еще 4 регионам, атакуя энергетику.