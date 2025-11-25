$42.370.10
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 5634 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 5836 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 6332 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 32244 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 64641 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 56726 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50981 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 77556 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 68993 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Ночью 24-25 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева и нескольких областей. Более 100 тысяч потребителей остались без света, применены аварийные и почасовые отключения.

Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ

В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. Более 100 тысяч потребителей остались без света. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате атаки на утро обесточено более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской и более 8 тысяч в Харьковской. Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру

- говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона

- добавили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о ночной массированной атаке РФ 22 ракетами и более 460 дронами. Основной удар пришелся на Киев и область, также враг бил по Одесской области и еще 4 регионам, атакуя энергетику.

Ольга Розгон

Общество Экономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Украина
Киев