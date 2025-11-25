Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф 22 ракетами, зокрема аеробалістикою, та понад 460 дронами, вказавши, що основний російський удар уночі був по Києву та області, також ворог бив по Одещині і ще 4 регіонах, атакуючи енергетику, і зазначивши, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів - Молдови та Румунії, пише УНН.

Деталі

"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що окупанти "також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині". "Головні цілі - енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", - вказав Зеленський.

Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів - зазначив Зеленський.

Саме тому, з його слів, "усі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя". "Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", - вказав Зеленський.

