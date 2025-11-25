Зеленский отреагировал на атаку РФ 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию

$42.370.10
