Зеленский отреагировал на атаку РФ 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ 22 ракетами, в том числе аэробаллистическими, и более 460 дронами, указав, что основной российский удар ночью был по Киеву и области, также враг бил по Одесской области и еще 4 регионам, атакуя энергетику, и отметив, что четыре дрона вылетели к нашим соседям - Молдове и Румынии, пишет УНН.

Подробности

"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шести погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре – никакого военного смысла", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что оккупанты "также били по Днепропетровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине". "Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь", - указал Зеленский.

В общей сложности россияне применили 22 ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахеды. Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям – Молдове и Румынии, есть точное время пролетов - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, "все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни". "Оружие и ПВО – важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - указал Зеленский.

