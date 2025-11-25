Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство

В Румынии ночью поднимали истребители - два немецких Eurofighter Typhoon и два F-16 - на фоне атаки рф на Украину, воздушные силы Румынии обнаружили вторжение дронов в национальное воздушное пространство, сообщили в Министерстве национальной обороны страны 25 ноября, пишет УНН.

Утром 25 ноября радары Министерства национальной обороны обнаружили цель, направлявшуюся в национальное воздушное пространство, вблизи уезда Тулча, и в 06:28 два немецких самолета Eurofighter Typhoon были запущены с авиабазы Михаила Когэлничану для мониторинга ситуации. Цель пересекла национальное воздушное пространство из направления Вилково (Украина) в район Килия-Веке, уезд Тулча - сообщили в МО Румынии.

В 06:55 по местному времени, как указано, было объявлено сообщение Ro-Alert в районе уезда Тулча.

В 07:11 (по местному времени) самолет Eurofighter Typhoon сообщил о радиолокационном контакте с целью над территорией Украины, за пределами воздушного пространства Румынии - указали в МО Румынии.

В 07:37 по местному времени "двум самолетам F-16 Fighting Falcon было приказано взлететь с земли с 86-й авиабазы в Борче", а в 07:48 по местному времени также было объявлено Ro-Alert для уезда Галац.

В 07:50 (по местному времени) радиолокационные системы обнаружили второе вторжение в национальное воздушное пространство в районе уезда Галац, и самолеты F-16 имели радиолокационный контакт с ним - отметили в МО Румынии.

На момент публикации пресс-релиза ситуация, как указано, находилась под наблюдением Министерства национальной обороны Румынии.

В МО Румынии при этом указали, что "закон № 73 от 2025 года обеспечивает правовую основу для сбития беспилотников и летательных аппаратов, которые входят в национальное воздушное пространство без разрешения, при условиях, предусмотренных статьей 18: "Меры, предусмотренные статьей 11, принимаются в зависимости от уровня угрозы, в пределах действующего международного права, после учета всех конкретных обстоятельств события и с учетом приоритета защиты жизни людей, последним возможным решением является уничтожение самолета, который использует национальное воздушное пространство без разрешения"".

