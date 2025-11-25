$42.370.10
48.920.21
ukenru
08:07 • 2160 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 5634 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 5836 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 6332 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 32244 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 64641 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 56726 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50981 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 77556 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 68993 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Калибр» (семейство ракет)

Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство

Киев • УНН

 • 5670 просмотра

Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.

Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство

В Румынии ночью поднимали истребители - два немецких Eurofighter Typhoon и два F-16 - на фоне атаки рф на Украину, воздушные силы Румынии обнаружили вторжение дронов в национальное воздушное пространство, сообщили в Министерстве национальной обороны страны 25 ноября, пишет УНН.

Утром 25 ноября радары Министерства национальной обороны обнаружили цель, направлявшуюся в национальное воздушное пространство, вблизи уезда Тулча, и в 06:28 два немецких самолета Eurofighter Typhoon были запущены с авиабазы Михаила Когэлничану для мониторинга ситуации. Цель пересекла национальное воздушное пространство из направления Вилково (Украина) в район Килия-Веке, уезд Тулча

- сообщили в МО Румынии.

В 06:55 по местному времени, как указано, было объявлено сообщение Ro-Alert в районе уезда Тулча.

В 07:11 (по местному времени) самолет Eurofighter Typhoon сообщил о радиолокационном контакте с целью над территорией Украины, за пределами воздушного пространства Румынии

- указали в МО Румынии.

В 07:37 по местному времени "двум самолетам F-16 Fighting Falcon было приказано взлететь с земли с 86-й авиабазы в Борче", а в 07:48 по местному времени также было объявлено Ro-Alert для уезда Галац.

В 07:50 (по местному времени) радиолокационные системы обнаружили второе вторжение в национальное воздушное пространство в районе уезда Галац, и самолеты F-16 имели радиолокационный контакт с ним

- отметили в МО Румынии.

На момент публикации пресс-релиза ситуация, как указано, находилась под наблюдением Министерства национальной обороны Румынии.

В МО Румынии при этом указали, что "закон № 73 от 2025 года обеспечивает правовую основу для сбития беспилотников и летательных аппаратов, которые входят в национальное воздушное пространство без разрешения, при условиях, предусмотренных статьей 18: "Меры, предусмотренные статьей 11, принимаются в зависимости от уровня угрозы, в пределах действующего международного права, после учета всех конкретных обстоятельств события и с учетом приоритета защиты жизни людей, последним возможным решением является уничтожение самолета, который использует национальное воздушное пространство без разрешения"".

В ЦПД СНБО сообщили, что "шахед" залетел в Румынию: жителей предупредили о возможном падении объектов

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Еврофайтер Тайфун
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon