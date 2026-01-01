Україна відзначає 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери: де відбулись церемонії

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

У четвер, 1 січня, в Україні відзначають не лише Новий Рік – цього дня відзначається також 117-а річниця з дня народження лідера Організації Українських Націоналістів (Революційної – ред) Степана Бандери. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького і міського голову Івано-Франківська Руслана Марцинківа.

Деталі

Церемонії відбулись у містах на заході України: Львові, Івано-Франківську, Коломиї тощо. Водночас окремі українські ЗМІ повідомляли, що аналогічні заходи також відбулись у Харкові та низці міст півдня і сходу України.

Львівщина памʼятає - написав в Telegram начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Нехай ворог і далі тремтить від імені Степана Бандери! Бережемо памʼять, сповідуємо його ідеї, боремось за незалежність України - написав Руслан Марцинків.

Хто такий Степан Бандера

Степан Бандера був лідером Організації Українських Націоналістів з 1940 по 1959 роки. Він народився 1 січня 1909 року селі Старий Угринів (тоді - Австро-Угорщина, зараз - Івано-Франківська область України). Він був членом організації "Пласт", а з 1929 року був членом ОУН.

В 1933 році організував замах на радянського консула у Львові на знак протесту проти Голодомору, який влаштував радянський режим в Україні. Однак замість консула член ОУН Микола Лемик вбив радянського дипломата з москви олексія майлова (за деякими даними, останній був співробітником НКВС – ред.).

У 1934 році ОУН організувала вбивство тодішнього міністра внутрішніх справ Польщі Бронеслава Пєрацького. Він був організатором т.зв. "пацифікації" (фактично - репресій) українців в Галичині: його вбив член ОУН Григорій Мацейко.

У 1936 році суд у Варшаві визнав Бандеру і ще 11 членів ОУН винними. Бандеру засудили до страти, яку згодом замінили довічним позбавленням волі. Але через розділ Польщі між Німеччиною і СРСР восени 1939 року він вийшов на волю.

Влітку 1941 у Львові соратник Бандери Ярослав Стецько проголосив про відновлення Незалежності України. Але німці, на допомогу яких у боротьбі з більшовиками розраховували в ОУН, оголосили членів організації поза законом: Гітлеру не була потрібна незалежна українська держава.

Бандера опинився в концтаборі Заксенхаузен, чимало діячів ОУН були розстріляні, зокрема у Бабиному яру в Києві. Інша частина ОУНівців стала воювати в Українській повстанській армії (УПА) проти німецьких і радянських військ, а також проти польських формувань Армії Крайової і Армії Людової.

Після Другої світової війни Бандера опинився у західній Німеччині, але в жовтні 1959 року його вбив співробітник КДБ СРСР Богдан Сташинський.

У січні 2010 року, залишаючи свою посаду, Президент України Віктор Ющенко присвоїв Бандері звання Героя України, що викликало резонанс як всередині країни, так і за її межами. А вже в квітні того ж року Степан Бандера був позбавлений почесного звання.

Попри неоднозначну думку жителів України щодо його особистості, ім'я Бандери знову стало символом боротьби за Незалежність. Це сталось на тлі російської анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році, а згодом - і повномасштабного вторгнення 2022 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя українського гетьмана Івана Мазепи.