Поміняв авто і перевіз тіло на інше місце: прикарпатця, який насмерть збив чоловіка, затримали

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який на смерть збив іншу людину та перемістив тіло, щоб приховати злочин. Підозрюваний зізнався у скоєному і тепер постане перед судом.