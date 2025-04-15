У Коломиї працівниця психоневрологічного інтернату побила підопічну. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про відкриття
кримінального провадження та проведення службового розслідування.
Співробітник Коломийської виправної колонії систематично застосовував силу, катування та приниження до засуджених з метою
отримання інформації про незаконний обіг наркотиків у колонії.
Рятувальники загасили пожежу сухого очерету на площі 1,5 га в Одеській області, яку, ймовірно, спричинили діти, підпаливши очерет.
Рятувальники Івано-Франківської області ліквідували пожежу площею 1 000 квадратних метрів на складі приватного підприємства в
Коломиї, яка тривала понад три години.
НАЗК закликає державних службовців утримуватися від використання ненормативної лексики у публічних виступах та соціальних мережах
задля дотримання високих стандартів професійної поведінки.
Українські рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох котів, які опинилися в небезпечній ситуації.
Володимир Федінчук, актор Рівненського драматичного театру, загинув у бою під Михайлівкою на Донеччині 22 січня. Він працював у театрах Коломиї та Рівного з 2011 року.
В Івано-Франківську затримали чоловіка, який на смерть збив іншу людину та перемістив тіло, щоб приховати злочин. Підозрюваний
зізнався у скоєному і тепер постане перед судом.