Укрзалізниця на літній період запустила новий поїзд на Прикарпаття

Укрзалізниця вводить до літнього графіку новий поїзд між Івано-Франківськом та Краматорськом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу перевізника у Telegram.

Деталі

Основні деталі маршруту:

Номер поїзда: №228/227

маршрут: Івано-Франківськ – Краматорськ (з зупинками у 9 областях);н

протяжність: 1 тис. 358 км (один з найдовших маршрутів УЗ);

вагони: плацкартні, купейні та СВ.

Рух поїзда:

З Івано-Франківська: з 29 червня, через день. Відправлення - о 21:52.

Прибуття:

Слов'янськ — 18:05 (наступного дня);

Краматорськ — 18:28.

Початок курсування з Краматорська - з 30 червня, через день. Відправлення - о 19:20.

Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка

Прибуття до Івано-Франківська: 16:45 (наступного дня).

Основні зупинки: Львів, Київ, Полтава, Слов'янськ, ще 7 проміжних станцій.

Додаткові можливості: пересадка у Івано-Франківську на регіональний поїзд №867 до Коломиї/Рави-Руської, чи приміський поїзд №6534 до Коломиї.

Нагадаємо

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з великим попитом на напрямок до Карпат буде призначено курсування додаткового потяга Київ-Ясіня.