Укрзалізниця на літній період запустила новий поїзд на Прикарпаття
Київ • УНН
Укрзалізниця додає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ до літнього графіку. Поїзд курсуватиме через день, починаючи з 29 червня, зупиняючись у 9 областях.
Укрзалізниця вводить до літнього графіку новий поїзд між Івано-Франківськом та Краматорськом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу перевізника у Telegram.
Деталі
Основні деталі маршруту:
- Номер поїзда: №228/227
- маршрут: Івано-Франківськ – Краматорськ (з зупинками у 9 областях);н
- протяжність: 1 тис. 358 км (один з найдовших маршрутів УЗ);
- вагони: плацкартні, купейні та СВ.
Рух поїзда:
З Івано-Франківська: з 29 червня, через день. Відправлення - о 21:52.
Прибуття:
- Слов'янськ — 18:05 (наступного дня);
- Краматорськ — 18:28.
Початок курсування з Краматорська - з 30 червня, через день. Відправлення - о 19:20.
Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка13.05.25, 22:08 • 18004 перегляди
Прибуття до Івано-Франківська: 16:45 (наступного дня).
Основні зупинки: Львів, Київ, Полтава, Слов'янськ, ще 7 проміжних станцій.
Додаткові можливості: пересадка у Івано-Франківську на регіональний поїзд №867 до Коломиї/Рави-Руської, чи приміський поїзд №6534 до Коломиї.
Нагадаємо
В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з великим попитом на напрямок до Карпат буде призначено курсування додаткового потяга Київ-Ясіня.