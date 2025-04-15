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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 318 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3612 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28956 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159749 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138167 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141237 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135923 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196663 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77706 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею можливі затримки руху: що відомо

На польсько-українському кордоні розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття. Ремонт триватиме до двох тижнів, можливі затримки руху для транспорту у напрямку в'їзду в Україну.

Суспільство • 23 жовтня, 14:07 • 15946 перегляди

На пункті пропуску "Краківець - Корчова" сьогодні розпочнуться ремонтні роботи - Демченко

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" розпочинаються ремонтні роботи на в'їзді до Польщі. Завтра ремонт почнеться на КПП "Рава-Руська" з української сторони, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Суспільство • 23 вересня, 07:15 • 14654 перегляди

Популярний поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську відновлюють: як курсуватиме

Укрзалізниця поновлює продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську після короткої перерви. Це стало можливим завдяки оновленню домовленостей з польським перевізником SKPL, розклад руху залишається незмінним.

Суспільство • 19 вересня, 14:35 • 13665 перегляди

У пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею можливі затримки: що відомо

На польсько-українському кордоні у пункті 'Гребенне – Рава-Руська' розпочались ремонтні роботи. Можливе ускладнення руху до 12 вересня 2024 року, рекомендується обирати інші пункти пропуску.

Суспільство • 13 серпня, 10:58 • 14801 перегляди

На Львівщині четверту добу шукають зниклу 11-річну дівчинку

У Раві-Руській зникла 11-річна Соломія Веклич, яка вийшла з дому 20 липня і не повернулася. До пошуків залучено понад 500 осіб, включаючи поліцію, рятувальників та волонтерів.

Суспільство • 23 липня, 13:46 • 17325 перегляди

На кордоні з Польщею у трьох пунктах пропуску після збоїв рух відбувається без затримок - Демченко

У трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, де раніше спостерігалися збої в роботі бази даних на польській стороні, після вирішення технічних проблем рух тепер відбувається швидко і затримок в оформленні немає.

Суспільство • 4 липня, 07:00 • 13980 перегляди

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані, в черзі біля "Ягодина" близько 200 вантажівок - Демченко

Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.

Суспільство • 2 травня, 10:34 • 24769 перегляди

Рух вантажівок відновили у єдиному блокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею, імпорт зерна усе ще блокують - прикордонники

Відновлено рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі.

Суспільство • 29 квітня, 08:15 • 23457 перегляди

На україно-польському кордоні поновлено рух вантажівок, який був ускладнений через збій у системі митної служби Польщі - Демченко

Через збій у роботі польської митної служби рух вантажівок на українсько-польському кордоні був ускладнений, але відновився близько 4 ранку, хоча польські фермери продовжують блокувати два пункти пропуску, на яких очікують близько 800 вантажівок.

Суспільство • 22 квітня, 11:03 • 18505 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: заблоковано два напрямки, у чергах близько 570 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" на польсько-українському кордоні, пропускаючи лише кілька вантажівок на годину або взагалі обмежуючи рух, що призвело до утворення черг з 570 вантажівок на польській стороні.

Суспільство • 17 квітня, 10:44 • 23891 перегляди

На прикордонній дорозі Червоноград - Рава-Руська розпочали укладку дорожного покриття: коли планують завершити

Дорожники розпочали асфальтування прикордонної дороги Червоноград-Рава-Руська, облаштування тротуарів, узбіч, з'їздів та ремонт двох мостових переходів, 53-кілометрову ділянку планують завершити цього року.

Суспільство • 12 квітня, 12:58 • 28232 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: польські фермери досі блокують три пункти пропуску, у чергах близько 450 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною - Ягодин, Угринів та Рава-Руська - близько 450 вантажівок очікують у чергах, у тому числі 230 на одному лише пункті пропуску в Ягодині.

Суспільство • 10 квітня, 06:55 • 118493 перегляди

Понад 500 вантажівок очікують на перетині польсько-українського кордону: найменше пропускають через “Ягодин”

Понад 500 вантажівок очікують на польсько-українському кордоні, при цьому рух через Ягодин, Раву-Руську та Угринів припинено через блокування польськими фермерами цих пунктів пропуску, в той час як черги з 900 та 800 вантажівок очікують на пунктах пропуску Краківець та Шегині відповідно.

Суспільство • 8 квітня, 09:17 • 100419 перегляди

Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні, у чергах близько 400 вантажівок

Близько 400 вантажівок стоять у чергах на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, найгірша ситуація на пункті пропуску "Ягодин".

Суспільство • 4 квітня, 06:01 • 27317 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: фермери поновили блокування вантажівок навпроти пункту пропуску “Угринів”, в чергах близько 400 вантажівок

Польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, де близько 400 вантажівок очікують на перетин, пропускаючи лише кілька вантажівок кожні кілька годин.

Суспільство • 3 квітня, 11:07 • 39064 перегляди

Польські фермери планують знову блокувати  ПП "Угринів-Долгобичув"

Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.

Економіка • 1 квітня, 09:13 • 27379 перегляди

Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні, у чергах 370 вантажівок – Демченко

Поляки продовжують блокувати три прикордонні пункти пропуску, через що в чергах стоять близько 370 вантажівок.

Війна • 28 березня, 05:47 • 31742 перегляди

Польські фермери планують пропускати через ПП "Угринів" у бік Польщі лише вантажівку в день - прикордонники

Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.

Суспільство • 27 березня, 13:34 • 22182 перегляди

У ДПСУ розповіли де будуть найменші черги на українсько-польському кордоні в період Великодніх свят

У зв'язку з наближенням Великодніх свят кількість пасажирів та транспортних засобів на кордоні з Польщею значно зросла, що призвело до накопичення черг на таких популярних пунктах пропуску, як Краківець та Шегині, тому мандрівникам варто планувати свої подорожі відповідним чином та розглянути можливість використання менш завантажених пунктів перетину кордону.

Суспільство • 26 березня, 15:45 • 22358 перегляди

“Фактично без змін”: Демченко розповів, яка наразі ситуація на україно-польському кордоні

Польські фермери продовжують блокувати близько 850 вантажівок на в'їзді до Польщі з України на п'яти прикордонних пунктах пропуску, причому більшість вантажівок застрягли на пункті пропуску "Ягодин".

Суспільство • 20 березня, 12:24 • 23229 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: на п'яти напрямках польські фермери не пропускають вантажний транспорт до Польщі

Польські фермери блокують рух вантажівок на п'яти пунктах перетину кордону з Україною, не пропускаючи жодної вантажівки на територію Польщі, в результаті чого на польській стороні утворилися черги з 1050 вантажівок.

Економіка • 14 березня, 07:39 • 31493 перегляди

Польські фермери заблокували ПП "Шегині" для всіх вантажівок – Демченко

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на через пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Суспільство • 1 березня, 15:18 • 100489 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: в чергах близько 2200 вантажівок, через ПП "Ягодин" за останні дні в Польщу не пропустили жодної фури - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.

Суспільство • 26 лютого, 09:39 • 28383 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 2,4 тис. вантажівок

Через блокаду польськими фермерами шести прикордонних переходів з Україною, станом на сьогоднішній ранок понад 2400 вантажівок очікували на в'їзд до Польщі.

Економіка • 23 лютого, 08:08 • 27761 перегляди

Блокада польського кордону: у чергах стоять 2450 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що понад 2450 вантажівок стоять у чергах в очікуванні перетину кордону.

Суспільство • 22 лютого, 06:59 • 31800 перегляди
Ексклюзив

Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох ПП у відповідь на польську блокаду

Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох прикордонних пунктах пропуску у відповідь на блокаду польських фермерів на кордоні.

Суспільство • 21 лютого, 07:57 • 269892 перегляди

Польські фермери почали пропускати вантажівки в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася - Демченко

Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.

Суспільство • 19 лютого, 13:03 • 25022 перегляди

Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко

Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.

Суспільство • 19 лютого, 10:11 • 60738 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 3,2 тис. вантажівок

Приблизно 3200 вантажівок очікують на шести прикордонних пунктах пропуску з Польщею через блокування місцевими фермерами, які протестують.

Суспільство • 18 лютого, 10:46 • 211237 перегляди