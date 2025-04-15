На польсько-українському кордоні розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття. Ремонт триватиме до двох тижнів, можливі затримки руху для транспорту у напрямку в'їзду в Україну.
На пункті пропуску "Краківець-Корчова" розпочинаються ремонтні роботи на в'їзді до Польщі. Завтра ремонт почнеться на КПП "Рава-Руська" з української сторони, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Укрзалізниця поновлює продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську після короткої перерви. Це стало можливим завдяки оновленню домовленостей з польським перевізником SKPL, розклад руху залишається незмінним.
На польсько-українському кордоні у пункті 'Гребенне – Рава-Руська' розпочались ремонтні роботи. Можливе ускладнення руху до 12 вересня 2024 року, рекомендується обирати інші пункти пропуску.
У Раві-Руській зникла 11-річна Соломія Веклич, яка вийшла з дому 20 липня і не повернулася. До пошуків залучено понад 500 осіб, включаючи поліцію, рятувальників та волонтерів.
У трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, де раніше спостерігалися збої в роботі бази даних на польській стороні, після вирішення технічних проблем рух тепер відбувається швидко і затримок в оформленні немає.
Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.
Відновлено рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі.
Через збій у роботі польської митної служби рух вантажівок на українсько-польському кордоні був ускладнений, але відновився близько 4 ранку, хоча польські фермери продовжують блокувати два пункти пропуску, на яких очікують близько 800 вантажівок.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" на польсько-українському кордоні, пропускаючи лише кілька вантажівок на годину або взагалі обмежуючи рух, що призвело до утворення черг з 570 вантажівок на польській стороні.
Дорожники розпочали асфальтування прикордонної дороги Червоноград-Рава-Руська, облаштування тротуарів, узбіч, з'їздів та ремонт двох мостових переходів, 53-кілометрову ділянку планують завершити цього року.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною - Ягодин, Угринів та Рава-Руська - близько 450 вантажівок очікують у чергах, у тому числі 230 на одному лише пункті пропуску в Ягодині.
Понад 500 вантажівок очікують на польсько-українському кордоні, при цьому рух через Ягодин, Раву-Руську та Угринів припинено через блокування польськими фермерами цих пунктів пропуску, в той час як черги з 900 та 800 вантажівок очікують на пунктах пропуску Краківець та Шегині відповідно.
Близько 400 вантажівок стоять у чергах на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, найгірша ситуація на пункті пропуску "Ягодин".
Польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, де близько 400 вантажівок очікують на перетин, пропускаючи лише кілька вантажівок кожні кілька годин.
Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.
Поляки продовжують блокувати три прикордонні пункти пропуску, через що в чергах стоять близько 370 вантажівок.
Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.
У зв'язку з наближенням Великодніх свят кількість пасажирів та транспортних засобів на кордоні з Польщею значно зросла, що призвело до накопичення черг на таких популярних пунктах пропуску, як Краківець та Шегині, тому мандрівникам варто планувати свої подорожі відповідним чином та розглянути можливість використання менш завантажених пунктів перетину кордону.
Польські фермери продовжують блокувати близько 850 вантажівок на в'їзді до Польщі з України на п'яти прикордонних пунктах пропуску, причому більшість вантажівок застрягли на пункті пропуску "Ягодин".
Польські фермери блокують рух вантажівок на п'яти пунктах перетину кордону з Україною, не пропускаючи жодної вантажівки на територію Польщі, в результаті чого на польській стороні утворилися черги з 1050 вантажівок.
Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на через пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.
Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.
Через блокаду польськими фермерами шести прикордонних переходів з Україною, станом на сьогоднішній ранок понад 2400 вантажівок очікували на в'їзд до Польщі.
Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що понад 2450 вантажівок стоять у чергах в очікуванні перетину кордону.
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох прикордонних пунктах пропуску у відповідь на блокаду польських фермерів на кордоні.
Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.
Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.
Приблизно 3200 вантажівок очікують на шести прикордонних пунктах пропуску з Польщею через блокування місцевими фермерами, які протестують.