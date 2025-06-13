Більше виїжджають, ніж в’їжджають: потік українців через кордон зростає

Краківець та Шегині залишаються найбільш завантаженими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні. Водночас у Шегинях триває ремонт інфраструктури, що уповільнює рух. За останню добу кордон у Львівській області перетнули понад 8,8 тисячі авто та 40,7 тисячі осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда, передає УНН.

Найбільш завантаженішими пунктами пропуску наразі залишаються Краківець та Шегіні. Зокрема у п.п. Шегині проводяться ремонтно-реконструкційні роботи, спрямовані на те, щоб у майбутньому покращити саму інфраструктуру пункту пропуску, пришвидшити швидкість перетину кордону та підвищити комфорт для самих громадян. Наразі там тривають роботи із прокладання дорожнього покриття та інженерних механізмів - повідомила Бурда.

За її словами це впливає на перетин кордону томи громадянам, які прямують до кордону радять обирати альтернативні пункти пропуску. Наприклад Рава-руська, Грушів та Угринів характеризуються середнім рівнем завантаженості. А Нижанковичі та Смільниця - найнижчим.

Якщо говорити за останню добу, то кордон у львівській області перетнуло понад 8,8 тисячі транспортних засобів та 40700 громадян. Ну, і наразі ми спостерігаємо перевагу виїзду над в'їздом - додала речниця.

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