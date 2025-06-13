Більше виїжджають, ніж в’їжджають: потік українців через кордон зростає
Київ • УНН
Найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Краківець" та "Шегині", де триває ремонт. За добу кордон у Львівській області перетнули понад 8,8 тисячі авто та 40,7 тисячі осіб.
Краківець та Шегині залишаються найбільш завантаженими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні. Водночас у Шегинях триває ремонт інфраструктури, що уповільнює рух. За останню добу кордон у Львівській області перетнули понад 8,8 тисячі авто та 40,7 тисячі осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда, передає УНН.
Найбільш завантаженішими пунктами пропуску наразі залишаються Краківець та Шегіні. Зокрема у п.п. Шегині проводяться ремонтно-реконструкційні роботи, спрямовані на те, щоб у майбутньому покращити саму інфраструктуру пункту пропуску, пришвидшити швидкість перетину кордону та підвищити комфорт для самих громадян. Наразі там тривають роботи із прокладання дорожнього покриття та інженерних механізмів
За її словами це впливає на перетин кордону томи громадянам, які прямують до кордону радять обирати альтернативні пункти пропуску. Наприклад Рава-руська, Грушів та Угринів характеризуються середнім рівнем завантаженості. А Нижанковичі та Смільниця - найнижчим.
Якщо говорити за останню добу, то кордон у львівській області перетнуло понад 8,8 тисячі транспортних засобів та 40700 громадян. Ну, і наразі ми спостерігаємо перевагу виїзду над в'їздом
Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ10.06.25, 17:13 • 2676 переглядiв