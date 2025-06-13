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Больше выезжают, чем въезжают: поток украинцев через границу растет

Киев • УНН

 • 3230 просмотра

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Краковец" и "Шегини", где продолжается ремонт. За сутки границу во Львовской области пересекли более 8,8 тысячи авто и 40,7 тысячи человек.

Больше выезжают, чем въезжают: поток украинцев через границу растет

Краковец и Шегини остаются наиболее загруженными пунктами пропуска на украинско-польской границе. В то же время в Шегинях продолжается ремонт инфраструктуры, что замедляет движение. За последние сутки границу во Львовской области пересекли более 8,8 тысячи авто и 40,7 тысячи человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь 7 пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда, передает УНН.

Наиболее загруженными пунктами пропуска сейчас остаются Краковец и Шегини. В частности, в п.п. Шегини проводятся ремонтно-реконструкционные работы, направленные на то, чтобы в будущем улучшить саму инфраструктуру пункта пропуска, ускорить скорость пересечения границы и повысить комфорт для самих граждан. Сейчас там продолжаются работы по прокладке дорожного покрытия и инженерных механизмов 

- сообщила Бурда.

По ее словам, это влияет на пересечение границы, поэтому гражданам, направляющимся к границе, советуют выбирать альтернативные пункты пропуска. Например, Рава-Русская, Грушев и Угринов характеризуются средним уровнем загруженности. А Нижанковичи и Смильница - самым низким.

Если говорить за последние сутки, то границу во львовской области пересекло более 8,8 тысячи транспортных средств и 40700 граждан. Ну, и сейчас мы наблюдаем преимущество выезда над въездом 

- добавила пресс-секретарь.

Как спланировать поездку с детьми, чтобы пересечение границы было комфортным - разъяснения ГПСУ10.06.25, 17:13 • 2674 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Львовская область
Рава-Русская
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