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Как спланировать поездку с детьми, чтобы пересечение границы было комфортным - разъяснения ГПСУ

Киев • УНН

 • 528 просмотра

ГПСУ напоминает о важности подготовки и проверки документов для выезда с детьми за границу. Во время военного положения правила упрощены, но есть нюансы относительно согласия родителей и перечня документов.

Как спланировать поездку с детьми, чтобы пересечение границы было комфортным - разъяснения ГПСУ

В летний сезон многие женщины путешествуют с детьми за границу. Если документы не в порядке или в недостаточном количестве, у контроля на границе может возникнуть много вопросов. Как подготовиться к пересечению границы, чтобы избежать нежелательного стресса, рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Для подготовки поездки с детьми за границу важно заранее проверять документы, заблаговременно знакомиться с правилами въезда в страну назначения, напомнили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что на период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены:

  • в сопровождении одного из родителей – нотариальное согласие другого родителя не требуется;
    • если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом – нотариальное согласие также не требуется;
      • в случае путешествия не с родственниками – обязательно требуется письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

        Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога09.06.25, 15:50 • 209712 просмотров

        Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют у ребенка следующие документы:

        • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
          • внутренний паспорт (при наличии);
            • свидетельство о рождении;
              • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

                Пограничники также уточнили, что ламинирование документов не является основанием для отказа в пересечении границы. Но, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

                Перед сезоном отпусков путешественников в Европу предупреждают о всплеске кори - BBC06.06.25, 16:10 • 3516 просмотров

                Лилия Набока

                Лилия Набока

                Наши за границей
                Государственная пограничная служба Украины
                Украина
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