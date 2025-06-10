Как спланировать поездку с детьми, чтобы пересечение границы было комфортным - разъяснения ГПСУ

В летний сезон многие женщины путешествуют с детьми за границу. Если документы не в порядке или в недостаточном количестве, у контроля на границе может возникнуть много вопросов. Как подготовиться к пересечению границы, чтобы избежать нежелательного стресса, рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Для подготовки поездки с детьми за границу важно заранее проверять документы, заблаговременно знакомиться с правилами въезда в страну назначения, напомнили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что на период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены:

в сопровождении одного из родителей – нотариальное согласие другого родителя не требуется;

если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом – нотариальное согласие также не требуется;

в случае путешествия не с родственниками – обязательно требуется письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

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Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют у ребенка следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

внутренний паспорт (при наличии);

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Пограничники также уточнили, что ламинирование документов не является основанием для отказа в пересечении границы. Но, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

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