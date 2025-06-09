Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

Летние каникулы - это ожидаемый период отдыха, новых впечатлений, путешествий, возможность перезагрузиться после учебного года, укрепить здоровье, найти новых друзей, научиться чему-то вне школьной программы. Но во время войны значение этого периода существенно меняется. В комментарии УНН психологиня Екатерина Кононова рассказала, как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны, какие основные вызовы организации безопасного отдыха, варианты активности для детей и тому подобное.

Актуальность планирования летних каникул во время войны

Как отмечает психологиня, каникулы в условиях войны - это способ помочь ребенку адаптироваться к нестабильной реальности. Часто дети становятся свидетелями или даже участниками травмирующих событий: вынужденного переселения, потери близких, длительного пребывания в укрытиях. Даже если ребенок не был в эпицентре боевых действий, постоянное напряжение из-за воздушных тревог, новостей и эмоционального состояния взрослых не проходит бесследно. Поэтому организованные каникулы - это не просто о "развлечениях", а о восстановлении внутреннего равновесия и чувства безопасности.

Во-вторых, летний период дает возможность создать позитивную среду для развития ребенка, даже в сложных условиях. Создание четкой структуры дня, включение в нее досуга, обучения, творчества и отдыха способствует психологической стабильности. Это также снижает уровень тревожности, ведь ребенок знает, чего ожидать и что его ждет завтра. В-третьих, каникулы - это шанс для семьи побыть вместе и укрепить связь. Во многих семьях из-за войны появилось меньше возможностей для совместного времяпровождения: один из родителей на фронте, другой - постоянно работает или преодолевает бытовые трудности. Планирование летнего досуга - возможность хотя бы частично восстановить семейное единение, побыть рядом - говорит Кононова.

Она также подчеркнула, что, в конце концов, забота о качественных каникулах - это забота о будущем ребенка. Несмотря на сложные обстоятельства, дети остаются детьми. Они имеют право на отдых, игру, развитие, дружбу и радость. Именно такие моменты формируют у них веру в себя, людей и жизнь, даже тогда, когда взрослый мир кажется опасным.

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Основные вызовы организации безопасного отдыха

Психологиня отмечает, что планирование летних каникул в мирное время обычно сводится к выбору между лагерем, поездкой на море или бабушкой в селе. Однако во время войны организация отдыха усложняется многими факторами. Безопасность, доступность, эмоциональное состояние детей и взрослых - все это заставляет пересмотреть привычные подходы и искать новые решения.

Опасность военных действий

Самый главный вызов - это угроза жизни и здоровью. Во многих регионах Украины продолжаются обстрелы, периодически объявляются воздушные тревоги, а некоторые территории остаются заминированными. Даже условно "спокойные" зоны не могут гарантировать полную безопасность. Поэтому каждый выезд, прогулка или участие в массовых мероприятиях требует оценки рисков.

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Отсутствие доступа к привычным местам отдыха

Многие базы отдыха, санатории, лагеря либо повреждены, либо перепрофилированы, например, под убежища для переселенцев. Даже путешествия в пределах страны затруднены - из-за разрушенной инфраструктуры, блокпостов, ограничений на передвижение.

Финансовые трудности

Для многих семей война стала финансовым ударом. Потеря работы, переезд, повышение цен - все это ограничивает возможности для организации платного отдыха, поездок. Часто родители вынуждены выбирать между обеспечением базовых потребностей и летними планами для детей.

Эмоциональное состояние детей и взрослых

Дети, пережившие потери, эвакуацию или стрессовые события, могут быть не готовыми к привычным формам отдыха. Они могут тревожиться, избегать новых людей или мест, проявлять агрессию или замкнутость. В то же время родители, находясь в постоянном напряжении, иногда не имеют сил организовывать досуг. Это создает замкнутый круг - и взрослые, и дети нуждаются в поддержке, но не всегда могут ее оказать друг другу.

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Нехватка информации или доверия к организаторам

Родители часто не знают, кому можно доверить ребенка, особенно когда речь идет о лагерях или коллективных мероприятиях. Проверка документов, лицензий, условий проживания и наличия укрытия требует времени, усилий и знаний. В сложных условиях войны это не всегда возможно.

Все эти вызовы не являются причиной отказываться от каникул, но они требуют тщательного подхода к планированию. Задача взрослых - не просто обеспечить развлечения, а создать максимально безопасное, поддерживающее и адаптированное к реалиям пространство, где ребенок сможет отдохнуть, набраться сил и сохранить свое детство - отмечает эксперт.

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Советы по планированию каникул

Кононова приводит несколько ключевых педагогических ориентиров, которые помогут сделать летние каникулы содержательными и полезными.

Сохраняйте баланс между свободой и структурой

Каникулы не означают полное отсутствие режима. Слишком хаотичные или пассивные дни могут вызвать у ребенка усталость, раздражительность или даже тревожность. В то же время важно избегать чрезмерного контроля. Оптимально: составить легкое расписание на день или неделю, который сочетает в себе:

время для игры и движения;

творческие или познавательные активности;

бытовые обязанности;

свободное время на самостоятельные инициативы;

отдых и сон.

Прислушивайтесь к потребностям и интересам ребенка

Даже маленький ребенок может сказать, что ему интересно. Спросите: "Что ты хочешь попробовать летом?", "Чего бы тебе хотелось больше всего?". Если ребенок молчит или не знает - предложите несколько вариантов. Так вы не только поможете выбрать активность, но и поддержите ощущение влияния на собственную жизнь, что особенно важно во времена нестабильности.

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Учитывайте возраст и эмоциональное состояние ребенка

Младшим детям важны игра и рутина, подросткам - общение и самовыражение. Ребенок, переживший стресс или потерю, может быть не готов к шумному лагерю, но может прекрасно себя чувствовать дома с творческими заданиями или в маленьких групповых занятиях. Всегда наблюдайте за реакциями ребенка: если он выглядит уставшим или подавленным - стоит снизить интенсивность активностей.

Поощряйте познавательную любознательность в непринужденной форме

Обучение летом не должно быть продолжением школы. Вместо учебников - игры, эксперименты, чтение интересных книг, создание собственных комиксов или видео, онлайн-занятия по интересам. Это помогает сохранить интеллектуальный тонус, но без давления.

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Формируйте пространство для общения и социализации

Даже если ребенок не может физически посещать друзей, организуйте онлайн-встречи, совместные игры, переписку. Если есть возможность - привлекайте к групповым занятиям в безопасных местах или приглашайте сверстников в гости. Социальные контакты помогают детям чувствовать себя частью сообщества и снижают эмоциональное напряжение.

Привлекайте ребенка к быту и семейной жизни

Участие в простых домашних делах - это не наказание, а возможность быть полезным, научиться новому, почувствовать себя частью семьи. Вместе готовить, складывать покупки, поливать растения, сортировать вещи для благотворительности - все это имеет воспитательную и терапевтическую ценность.

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Варианты активностей для детей

По словам психолога, активности - это не только способ занять время, но и инструмент восстановления психоэмоционального состояния, развития навыков и сохранения детского оптимизма.

Домашние активности

Когда нет возможности выехать за пределы дома или города, именно домашнее пространство может стать площадкой для приключений:

творчество: рисование, лепка, аппликации, создание коллажей, роспись камешков, изготовление открыток или украшений;

настольные игры: классика (лото, шашки, “Монополия”), логические игры, ребусы, пазлы;

кулинария вместе с ребенком: совместное приготовление печенья, смузи, простых обедов или праздничных завтраков;

чтение или создание собственных историй: аудиосказки, совместное чтение перед сном, придумывание комиксов.

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Активности на свежем воздухе

Если в вашем регионе относительно спокойно, очень важно хотя бы несколько раз в неделю выходить на улицу. Варианты для движения:

игры с мячом, скакалкой, фрисби;

прогулки с исследованием природы: собирать листья, искать интересные камешки, наблюдать за птицами;

“квест во дворе”: спрятанные подсказки, поиск сокровищ, маршрут с заданиями;

спортивные упражнения или танцы на улице;

рисование на асфальте мелом.

Социальные и волонтерские инициативы

Многие дети охотно приобщаются к добрым делам - и это чрезвычайно полезно для формирования ценностей и ощущения значимости:

создание рисунков или писем для военных;

помощь родителям в сортировке вещей для волонтерских центров;

участие в школьных или местных благотворительных инициативах;

уход за животными, в частности помощь приютам (вместе со взрослыми).

Вариантов активностей много - главное, чтобы они соответствовали возрастным особенностям, были безопасными и вызывали искренний интерес у ребенка. Все, что дарит ребенку радость, интерес и тепло в это непростое время, имеет глубокий воспитательный и терапевтический эффект - подчеркивает Кононова.

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Как выбрать безопасное место для отдыха

Во время войны на первый план выходит вопрос безопасности, именно поэтому планирование отдыха должно начинаться с трезвой оценки рисков, доступных вариантов и потребностей ребенка. Перед тем как выбрать место, важно проверить: текущую оперативную обстановку (официальные сообщения ВСУ, ГСЧС, местной власти), частоту и характер тревог, наличие укрытий, удаленность от зоны боевых действий. В пределах Украины относительно спокойными остаются западные области, где чаще организуют лагеря, оздоровительные программы или семейный отдых. Если есть возможность - рассмотрите краткосрочный выезд за границу. Если планируете отправить ребенка в летний лагерь важно проверить регистрацию учреждения, отзывы родителей, наличие лицензии, уточнить план действий в случае тревоги, наличие бомбоубежища, узнать о количестве детей, режиме дня, питании и медицинском сопровождении, связаться с организаторами лично - отмечает Кононова.

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Роль психологической поддержки во время отдыха

Во время войны отдых для детей - это не только об изменении обстановки или новых впечатлениях, а прежде всего о восстановлении внутреннего ресурса. Стресс, тревожность, неопределенность, потери или разлука с близкими - все это оставляет глубокий след на психике ребенка. Именно поэтому психологическая поддержка во время летних каникул имеет чрезвычайно важное значение. Детская психика очень гибкая, но в то же время уязвимая. Даже если ребенок выглядит спокойным, он может переживать накопленную тревожность, страхи, связанные с сиренами, новостями, отдалением от родных, чувство вины или беспомощности, потерю ощущения контроля над событиями. Психологическая поддержка во время летних каникул включает стабильный распорядок дня, что дает ощущение предсказуемости и покоя, игры, снимающие напряжение (сюжетные игры, ролевые сценки, театрализация), творчество как способ самовыражения (рисование, музыка, танцы, аппликации). Важным также является эмоциональная открытость взрослых, когда родители спокойно говорят о чувствах, это учит и ребенка проживать свои эмоции, объятия, внимание, теплые слова, совместное время - это основа внутреннего успокоения - добавляет психологиня.

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Она отмечает, что в некоторых случаях стоит не медлить и обращаться к детскому психологу, в частности если:

ребенок начал часто плакать, замыкается в себе;

нарушен сон, аппетит, появились повторяющиеся страхи;

есть повышенная агрессивность или, наоборот, равнодушие ко всему;

ребенок вспоминает о травматических событиях или часто играет в “войну”, потерю, смерть.

Каникулы - это время, когда дети должны почувствовать, что жизнь продолжается, несмотря на войну. И именно психологическая поддержка делает этот отдых не просто приятным, а действительно целебным. Когда ребенок чувствует себя в безопасности - рядом с внимательными, теплыми взрослыми - он способен снова смеяться, учиться, мечтать и жить полноценно - отмечает Кононова.

Итоги и рекомендации для родителей

Организация летних каникул в военное время - это вызов, который требует от родителей гибкости, внимательности и большой любви. Но даже в сложных обстоятельствах каникулы могут стать для ребенка временем тепла, радости и восстановления. Главное - выбирать не "идеальный" формат, а тот, что действительно соответствует потребностям вашего ребенка и текущей реальности - дает рекомендацию психологиня.

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Ключевые выводы:

безопасность - всегда на первом месте. Все планирование каникул должно начинаться с оценки физической безопасности места и условий пребывания;

детям нужна структура и смысл. Даже в отдыхе должна быть предсказуемость, чередование активности и покоя, пространство для развития;

эмоциональное благополучие не менее важно, чем физическое. Теплый контакт со взрослыми, поддержка и понимание снижают тревожность и дают силы;

каждый ребенок - индивидуальность. Кому-то подойдет активный лагерь, а кому-то - тихое лето дома с мамой. Потребности ребенка должны быть приоритетом.

Практические советы для родителей:

слушайте своего ребенка. Спрашивайте, чего ему хочется, чего он боится, что его радует. Отталкивайтесь не только от планов, но и от его эмоционального состояния;

планируйте гибко. Условия могут меняться, поэтому имейте альтернативные варианты: "план А", "план Б", "домашний день", "день на природе", и тому подобное;

будьте вместе. Даже несколько часов совместного досуга могут сделать день особенным. Разговаривайте, играйте, обнимайтесь, смейтесь вместе;

обучайте спокойно, через пример. Ребенок перенимает отношение взрослых к жизни, трудностям, стрессу. Если вы демонстрируете заботу, уверенность и умение адаптироваться - он будет учиться тому же;

не пытайтесь компенсировать войну "идеальным летом". Лучше просто сделать это лето настоящим - с реальными эмоциями, живыми моментами и искренностью.

Помните: детство - не поставится "на паузу" из-за войны, но может быть сохранено и поддержано благодаря заботе взрослых. Летние каникулы - это возможность показать ребенку, что несмотря ни на что в мире остаются место для игры, света, надежды и любви. Именно это и является самым ценным вкладом в его будущее - резюмировала психологиня.

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