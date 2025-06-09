Выезд мужчин за границу в отпуск: как забронированные работники могут выехать из Украины – разъяснили в Минюсте

Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц, среди которых - забронированные работники.

УНН со ссылкой на Минюст дает детальное разъяснение, кто может пересекать государственную границу.

Детали

В правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу.

Среди них - забронированные работники. Такие лица находятся на специальном воинском учете. Несмотря на это, в Правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку. Относительно возможности пересечения границы во время отпуска - четкого нормативно-правового регулирования нет.

Узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины.

В то же время некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета Министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2-14 Правил не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

Какие документы необходимы для временного выезда:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ (должен содержать отметку о бронировании и внесен в систему “Оберіг”);

выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.д.);

другие документы для подтверждения цели поездки.

Важно: работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Дополнение

Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально - на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля.

Ранее УНН писал, что забронированные мужчины имеют возможность выезжать за границу в служебную командировку и в отпуск.